Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 33^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

La Serie B vive la sua trentatreesima giornata di campionato, per il torneo cadetto è il quinto turno infrasettimanale da febbraio ad ora, un vero e proprio tour de force che si è reso necessario per il campionato cadetto a causa dei precedenti rinvii per Covid e anche perché 38 giornate sono comunque tante, dovendo poi dare spazio a playoff e playout. C’è stata la sosta per tirare un attimo il fiato, ma adesso si torna a correre a gran ritmo e le notizie circa le probabili formazioni di Serie B devono tenere conto anche di questo aspetto – ma allenatori e giocatori ci sono ormai abituati.

Probabili formazioni Serie B/ 32^ giornata: Gianluca Lapadula uomo copertina

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con cinque sfide, mentre domani naturalmente ci saranno le altre cinque che completeranno la giornata della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma a partire da oggi, martedì 5 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 33^ giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Cremonese corsara e ancora in vetta, frena il Brescia!

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA LECCE

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, approfondiamo subito il match Ternana Lecce, che sarà sicuramente uno dei più interessanti oggi. I padroni di casa della Ternana arrivano da una bella vittoria sul campo del Cittadella e dovrebbero proporre un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Iannarilli in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Boben, Sorensen e Celli; a centrocampo folta linea a cinque che da destra a sinistra potrebbe vedere in campo Furlan, Agazzi, Palumbo, Proietti e Martella; infine nella coppia d’attacco di mister Lucarelli dovrebbero agire Donnarumma e Partipilo.

DIRETTA/ Frosinone Benevento (risultato finale 2-0): rete di Ricci, Vogliacco autogol

Il Lecce di mister Baroni arriva a sua volta da una vittoria molto preziosa contro il Frosinone e per il turno infrasettimanale in Umbria potrebbe scegliere un modulo 4-3-1-2 con questi interpreti dal primo minuto: Bleve in porta; difesa a quattro formata da Calabresi, Lucioni, Tuia (in ballottaggio con Dermaku) e Barreca, che potrebbe quindi tornare titolare; a centrocampo Blin, Hjulmand e Gargiulo, con Helgason prima alternativa; in attacco invece non dovrebbero esserci dubbi sul tridente con Strefezza, Coda e Di Mariano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA