Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 34^ giornata

La Serie B ritorna protagonista oggi, sabato 22 aprile 2023, perché il campionato cadetto ha in programma nelle prossime ore il grosso della sua trentaquattresima giornata, che sarà per la Serie B già il quindicesimo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. La posta in palio è sempre più significativa, perché siamo davvero vicini al momento dei verdetti: rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di tutti gli incontri della cadetteria.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore saranno in programma ben sette delle dieci sfide di questo turno della cadetteria, che è cominciato ieri con l’anticipo e avrà infine altri due posticipi domenica. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando delle partite in programma oggi, sabato 22 aprile 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 34^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SUDTIROL

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Frosinone Sudtirol, match di altissima classifica che potrebbe essere fondamentale sia per la promozione diretta sia per la lotta playoff. La capolista Frosinone arriva dal buon pareggio di Cagliari e mister Fabio Grosso dovrebbe adottare il modulo 4-3-3, che disegniamo con questi undici potenziali titolari: Turati in porta; Sampirisi, Ravanelli, Lucioni e Oyono davanti a lui nella difesa a quattro; Boloca, Mazzitelli e Rohden nel terzetto di centrocampo; infine le ali Insigne e Bidaoui ai fianchi del centravanti Moro nel tridente offensivo.

Gli ospiti del Sudtirol non avranno invece una partita ideale per rilanciarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa ad Ascoli. L’allenatore degli altoatesini, Pierpaolo Bisoli, dovrebbe scegliere come modulo il 4-4-2 e indichiamo come possibili titolari: Poluzzi in porta; i quattro difensori Curto, Zaro, Masiello e Celli da destra a sinistra davanti a lui; altra linea a quattro a centrocampo, dove dovrebbero trovare posto Lunetta, Schiavone, Tait e De Col; infine Odegwu e Mazzocchi potrebbero formare il tandem d’attacco del Sudtirol.











