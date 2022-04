Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 35^ giornata

La Serie B vive la sua trentacinquesima giornata di campionato, per il torneo cadetto è una Pasquetta di lusso dal momento che tutte le giornate di questo turno saranno in programma nel lunedì dell’Angelo, giorno che potrebbe essere uno snodo fondamentale per le sorti della Serie B 2021-2022, dal momento che la fine della stagione regolare è sempre più vicina. C’è stata una settimana intera per lavorare e già questa è una notizia in un calendario solitamente fittissimo, ma adesso si torna a correre per lo sprint finale e le notizie circa le probabili formazioni di Serie B devono tenere conto anche di questo aspetto – ma allenatori e giocatori ci sono ormai abituati.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con le dieci partite che saranno spalmate dall’anticipo dell’ora di pranzo fino al posticipo di prima serata, per completare la giornata della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, lunedì 18 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 35^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA LECCE

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, approfondiamo subito il match Reggina Lecce, che sarà sicuramente uno dei più interessanti oggi. I padroni di casa della Reggina di mister Roberto Stellone dovranno fare a meno di Stavropoulos e Menez, entrambi squalificati. Assenze pesanti e che ci spingono ad ipotizzare per la Reggina un modulo 3-5-2 con Turati in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Aya, Cionek e Amione; folto centrocampo a cinque nel quale i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Girando, Folorunsho, Crisetig, Hetemaj e Bellomo; infine Montalto e Rivas per formare la coppia d’attacco.

Nel Lecce di Marco Baroni è invece squalificato Blin, il modulo di riferimento sarà il 4-3-3 con questi possibili titolari: Gabriel in porta; davanti a lui i quattro difensori Calabresi, Lucioni, Tuia e Gallo; a centrocampo Helgason potrebbe essere il favorito per affiancare Hjulmand e Bjorkengren; infine dovrebbero essere Strefezza, Coda e Di Mariano a formare il tridente d’attacco dei giallorossi salentini.











