Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 37^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA OGGI?

La Serie B vive la sua trentasettesima e penultima giornata di campionato, per il torneo cadetto è un sabato di fondamentale importanza dal momento che tutte le giornate di questo turno saranno in programma nelle prossime ore, in un sabato che potrebbe quindi essere uno snodo fondamentale per le sorti della Serie B 2021-2022, dal momento che la fine della stagione regolare è sempre più vicina ma la classifica resta incertissima. Ci sono stati solo quattro giorni per lavorare dopo il pazzo turno del 25 aprile, ma adesso si torna a correre per lo sprint finale e le notizie circa le probabili formazioni di Serie B devono tenere conto anche di questo aspetto.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con le dieci partite che saranno spalmate sia appena due fasce orarie e con ben nove partite in verità in contemporanea dal momento che ormai la cadetteria è davvero alla volata finale, almeno della stagione regolare. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 30 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 37^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LECCE

Nel quadro delle probabili formazioni di Serie B spicca come big-match naturalmente Vicenza Lecce, che potrebbe mettere in palio le ultime speranze di salvezza dei veneti ma è anche il primo “match-point” promozione per i pugliesi. Il Vicenza, da poco allenato da Francesco Baldini e reduce da una preziosa vittoria a Como, dovrebbe proporre il modulo 4-5-1 con questi possibili titolari: Contini in porta; i quattro difensori Maggio, Padella, De Maio e Crecco; folta linea a cinque di centrocampo con Bruscagin, Cavion, Bikel, Giacomelli e Ranocchia da destra a sinistra, Diaw invece come unica punta.

Il Lecce invece è davvero ad un passo dalla promozione dopo la vittoria contro il Pisa e potrebbe festeggiare già oggi. Mister Marco Baroni si dovrebbe affidare al modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Gabriel; davanti a lui la difesa a quattro formata da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Gallo; a centrocampo invece potremmo vedere Blin, Hjulmand e Gargiulo, così come Strefezza, Coda e Di Mariano nel tridente d’attacco giallorosso.











