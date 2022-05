Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 38^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua trentottesima e ultima giornata di campionato, per il torneo cadetto sarà un venerdì fondamentale dal momento che le sorti della Serie B 2021-2022 sono in gran parte ancora da decidere, in una classifica che resta incertissima pure con soli 90 minuti ancora da disputare. Le notizie circa le probabili formazioni di Serie B sono dunque particolarmente significative, perché stasera molte squadre si giocheranno l’intera stagione (o quasi) in appena 90 minuti.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con le dieci partite che saranno spalmate su appena due fasce orarie e con ben nove partite in verità in contemporanea dal momento che ormai la cadetteria è davvero alla volata finale della stagione regolare e quindi vige la contemporaneità per tutte le sfide in cui ci sia ancora qualcosa in palio. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, venerdì 6 maggio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 38^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PORDENONE

Nel quadro delle probabili formazioni di Serie B spicca come big-match Lecce Pordenone, anche se la sfida fra la prima e l’ultima della classifica non dovrebbe avere storia, secondo logica. I pugliesi di Marco Baroni tuttavia hanno perso in maniera incredibile sabato scorso a Vicenza e non sono ancora certi della promozione: guai se i giallorossi sprecassero tutto in una partita in teoria facilissima. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3: Gabriel in porta e davanti a lui i quattro difensori Calabresi, Lucioni, Dermaku e Gallo da destra a sinistra.

A centrocampo possiamo ipotizzare Helgason, Hjulmand e Gargiulo come titolari nella mediana a tre del Lecce; infine Strefezza, il capocannoniere Coda e Di Mariano dovrebbero essere in campo dal primo minuto nel tridente d’attacco. Quanto al Pordenone, vedremo se ci saranno sorprese: i friulani sono già retrocessi e giocano sul campo della capolista, probabilmente scenderà in campo chi avrà messo in campo maggiore voglia negli allenamenti della settimana.











