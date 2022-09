Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 4^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quarta giornata di campionato, per il torneo cadetto sarà un momento speciale perché si trattare primo turno dopo la chiusura del calciomercato e di conseguenza si entra finalmente in una routine che sarà più tranquilla, soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e allora le notizie sono al centro dell’attenzione e particolarmente significative, perché c’è tanto da scoprire, dal momento che siamo ancora alle prime battute del nuovo campionato.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi – dopo un primo anticipo disputato ieri sera – perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica solamente un posticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 3 settembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 4^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PALERMO

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Reggina Palermo, un “quasi derby” che sarà sicuramente vibrante come tutte le partite al Sud. La Reggina allenata da Filippo Inzaghi potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 che potrebbe prevedere titolari Colombi in porta e davanti a lui i quattro difensori Cionek, Gagliolo, Giraudo e Liotti; i tre centrocampisti potrebbero essere Fabbian, Crisetig e Pierozzi, mentre nel tridente offensivo della Reggina potrebbero essere titolari Ricci, Menez e Rivas.

La replica del Palermo, guidato in panchina da mister Eugenio Corini, potrebbe invece prevedere un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari: Pigliacelli in porta; difesa a quattro composta da Buttaro, Nedelceauru, Lancini e Crivello; ecco poi Broh e Damiani che potrebbero formare la coppia nel cuore della mediana; infine, il reparto offensivo con Stulac, Floriano ed Elia a sostegno del centravanti Brunori.











