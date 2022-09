Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 6^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua sesta giornata di campionato, per il torneo cadetto sarà un momento delicato perché si tratta dell’ultimo turno dell’intenso inizio di campionato prima della pausa per le Nazionali, vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e allora le notizie sono particolarmente significative, perché c’è tanto da scoprire, dal momento che siamo tutto sommato ancora alle prime battute del nuovo campionato.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi – dopo un primo anticipo disputato ieri sera – perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica solamente un posticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 17 settembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 6^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PALERMO

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Frosinone Palermo, un match stuzzicante in programma oggi pomeriggio allo stadio Benito Stirpe. Per i ciociari, che arrivano dalla sconfitta rimediata settimana scorsa sul campo del Cittadella, si potrebbe disegnare un modulo 4-3-3 con Turati in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Oyono, Szyminski, Lucioni e Cotali; il centrocampo del Frosinone potrebbe invece vedere titolari Boloca, Mazzitelli e Kone, infine Garritano, Mulattieri e Caso dovrebbero formare il tridente offensivo.

Il modulo 4-3-3 dovrebbe caratterizzare anche la formazione degli ospiti del Palermo, che arrivano dalla vittoria casalinga contro il Genoa nella scorsa giornata. Per i rosanero siciliani schieriamo Pigliacelli in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Buttaro, Nedelcearu, Lancini e Mateju; il terzetto di centrocampo potrebbe essere formato da Saric, Segre e Stulac, infine nel tridente offensivo del Palermo potrebbero essere titolari oggi Floriano, Brunori e Valente.











