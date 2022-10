Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 8^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua ottava giornata di campionato, per il torneo cadetto si entra sempre più nel vivo anche se la classifica resta come da tradizione davvero molto corta, vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e allora le notizie sono particolarmente significative, anche perché appunto l’equilibrio regna sovrano e ogni partita può riservarci sorprese.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi – dopo un primo anticipo disputato ieri sera – perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben sette incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica solamente due posticipi. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 8 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 8^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Ternana Palermo, un match stuzzicante in programma oggi pomeriggio allo stadio Libero Liberati. I padroni di casa della Ternana arrivano dalla bella vittoria di settimana scorsa sul campo del Cittadella e mister Cristiano Lucarelli, a caccia di un altro successo, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con questi undici possibili titolari: Iannarilli in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Capuano, Corrado, Bogdan e Defendi; a centrocampo ecco Di Tacchio, Palumbo e Koulibaly come favoriti per giocare dal primo minuto, infine in attacco ecco Donnarumma e Pettinari a supporto della prima punta Partipilo.

Il Palermo invece affronta la trasferta di Terni cercando il pronto riscatto dopo il pesante stop di settimana scorsa, sotto forma di sconfitta casalinga al cospetto del Sudtirol. L’allenatore rosanero Eugenio Corini potrebbe avere qualche dubbio in più rispetto al suo collega, ma proviamo ad ipotizzare un modulo 4-3-3 con Pigliacelli in porta e la difesa a quattro composta da Buttaro, Bettella, Nedelcearu e Sala; a centrocampo dovrebbero agire per il Palermo Segre, Stulac e Saric, infine nel tridente d’attacco ipotizziamo come titolari Valente, Di Mariano e Brunori.











