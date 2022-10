Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 9^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua nona giornata di campionato, per il torneo cadetto si entra sempre più nel vivo di un campionato combattuto come da tradizione, la classifica è sempre piuttosto corta e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché l’equilibrio regna sovrano e ogni partita può riservarci sorprese e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbero indirizzare le sorti delle varie sfide.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi – dopo un primo anticipo disputato ieri sera – perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica solamente l’ultimo posticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 15 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 9^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BRESCIA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Cagliari Brescia, un match stuzzicante in programma oggi pomeriggio allo stadio Unipol Domus. Il Cagliari di Fabio Liverani è reduce da un buon pareggio sul campo del Genoa, ma di certo la stagione dei sardi non è ancora decollata del tutto. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2 con Radunovic in porta e davanti a lui i quattro difensori Di Pardo, Goldaniga, Altare e Obert; a centrocampo potrebbero agire Nandez, Makoumbou e Deiola, mentre nel reparto offensivo ipotizziamo Mancosu alle spalle delle due punte Luvumbo e Lapadula.

Il Brescia di Pep Clotet è più in alto in classifica, ma di recente ha rallentato in modo brusco e dopo il pareggio contro il Cittadella sarebbe di fondamentale importanza tornare a vincere in una trasferta impegnativa. Anche le Rondinelle potrebbero puntare sul modulo 4-3-1-2, nel quale per gli ospiti ipotizziamo titolari Lezzerini in porta; Jallow, Papetti, Adorni e Mangraviti da destra a sinistra nella difesa a quattro; Van de Looi, capitan Bisoli e Bertagnoli nel cuore del centrocampo; infine il reparto offensivo con Galazzi alle spalle di Benali e della prima punta Ayè.











