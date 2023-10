PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali giocatori sono squalificati? (10^ giornata, 21-22 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, ci sembra doveroso ricordare che al termine della precedente giornata del campionato cadetto sono stati squalificati sei giocatori, che di conseguenza saranno tutti costretti a non scendere in campo nelle partite della decima giornata di Serie B. Il Giudice Sportivo Ines Pisano ha dovuto in particolare prendere un provvedimento davvero pesante nei confronti di Albin Ekdal dello Spezia, squalificato per ben tre giornate “per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario”.

Altri due giocatori erano stati espulsi e sono stati quindi squalificati, ma solo per una giornata: si tratta di Luka Lochoshvili della Cremonese e Shady Oukhadda del Modena, infine il totale degli squalificati in Serie B arriva a quota sei con tre giocatori che erano già diffidati e nella scorsa giornata sono stati nuovamente ammoniti: si tratta di Davide Balestrero della Feralpisalò e di ben due calciatori della Reggiana, cioè Alessandro Bianco ed Elvis Kabashi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua decima giornata di campionato, che sancisce la ripartenza del campionato cadetto dopo la seconda sosta per le Nazionali, questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso tendendo conto del fatto che in due settimane potrebbe essere cambiato qualcosa, ad esempio circa le condizioni di forma di chi magari era acciaccato ad inizio mese.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B, dopo il primo anticipo di ieri sera, ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben sei partite nel pomeriggio del sabato e infine ci saranno gli ultimi tre posticipi, due di domenica e uno lunedì sera, per una giornata di Serie B decisamente in formato “spezzatino”. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 21 ottobre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 10^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BARI MODENA

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina una partita del sabato che appare decisamente intrigante, cioè Bari Modena. I pugliesi cercano la svolta dopo un inizio di campionato senza infamia e senza lode da 10 punti in classifica finora, l’ultimo arrivato con il pareggio contro la Reggiana; bisogna provare a sfruttare il fattore campo, anche se gli ospiti emiliani sono in realtà più avanti, a quota 12 punti in classifica. Il Modena però è in calo, arriva infatti da due sconfitte casalinghe consecutive, l’ultima contro il Palermo prima della sosta.

Per il Bari allenato da Michele Mignani possiamo indicare il modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: Brenno in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Dorval, Vicari, Di Cesare e Frabotta da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto di titolari potrebbe vedere in azione Koutsoupias, Maiello ed Acampora; infine, ecco Aramu come trequartista alle spalle dei due attaccanti Diaw e Nasti. Il Modena di mister Paolo Bianco dovrebbe invece disporsi secondo il modulo 4-3-2-1 con Bonfanti che potrebbe agire da prima punta davanti al doppio trequartista, cioè Tremolada e Manconi, mentre Palumbo, Magnino e Gerli dovrebbero comporre il terzetto titolare a centrocampo. Il reparto arretrato del Modena (con Oukhadda squalificato) dovrebbe infine essere composto da Ponsi, Zaro, Cauz e Cotali a protezione del portiere Gagno.

