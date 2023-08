Probabili formazioni Serie B/ Dubbi, mosse e moduli degli allenatori (3^ giornata, 29-30 agosto 2023)

La Serie B vive la sua terza giornata di campionato, un turno infrasettimanale che arriva a calciomercato ancora aperto e senza ancora le squadre “in bilico” in questa estate a dir poco anomala per la Serie B, nella quale forse non era il caso quindi di collocare così presto già un turno infrasettimanale. Aumentano quindi ulteriormente le variabili, oltre alla la condizione non sempre uguale per tutti, la necessità di inserire i nuovi acquisti, magari pure l’adattamento a nuovo allenatore e nuovi schemi, tutte questioni sicuramente affascinanti quando si prova a scoprire quali saranno le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, dal momento che avremo quattro partite stasera e poi le altre quattro domani sera (naturalmente ad esclusione delle due che riguardano le squadre ancora in bilico). Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, martedì 29 agosto 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 3^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PISA PARMA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Pisa Parma, perché sicuramente sarà questo il big-match del martedì. Il Pisa ha saltato la prima giornata e poi ha vinto per 0-2 a Marassi contro la Sampdoria, nonostante mister Alberto Aquilani abbia diversi problemi con gli infortunati. Tenuto conto di questo aspetto, ipotizziamo per il Pisa un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici giocatori titolari: in porta Nicolas; i quattro difensori Barbieri, Canestrelli, Leverbe e Beruatto; in mediana la coppia formata da Veloso e Marin; sulla trequarti il trio formato da D’Alessandro, Valoti e Arena a supporto del centravanti Mlakar.

Il Parma di mister Fabio Pecchia invece è a punteggio pieno dopo le prima due giornate del campionato cadetto e vuole continuare così anche nella difficile trasferta odierna. Per gli emiliani il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 (proprio come per il Pisa), nel quale indichiamo come possibili titolari: Chichizola in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Delprato, Balogh, Osorio e Coulibaly; in mediana ecco Estévez ed Hernani; infine il reparto offensivo del Parma con Partipilo, Bernabé e Benedyczak sulla trequarti, alle spalle del centravanti Colak.











