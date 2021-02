Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori per la 21^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 21^ GIORNATA?

Con oggi, sabato 6 febbraio 2021, entriamo nel vivo della 21^ giornata del campionato cadetto ed è dunque arrivato il momento di esaminare anche le probabili formazioni della Serie B per le sfide che ci faranno compagnia in questo fine settimana. Pure serve prima dare una precisazione: per la cadetteria entriamo in una fase veramente convulsa del campionato, visto che solo nella giornata di oggi saranno in programma ben otto incontri su dieci e che già il prossimo martedì daremo il via a un nuovo turno infrasettimanale. Con un calendario così impegnativo è inevitabile che alcuni tecnici opteranno, già per questo fine settimana, per dei cambi e turnover dalla panchina: qualsiasi cosa per gestire al meglio le forze durante questi giorni così difficili. Di conseguenza non sarà sempre facile immaginare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di serie B: pure possiamo provarci e andare a esaminare dubbi e scelte per le sfide più attese della 21^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CITTADELLA

Per la 21^ giornata di campionato, la leonessa non dovrebbe rinunciare al classico 3-4-2-1, dove pure saranno confermati dal primo minuto in attacco Aye e Ragusa: alle loro spalle ecco Jagiello, fresco di gol con l’Ascoli pochi giorni fa. Sarà il 4-3-1-2 il modulo preferito per i veneti che pure in attacco potranno vantare Tavernelli ma non Ogunseye, che ha rimediato un brutto rosso: al suo posto ecco pronto Tsadjout, con D’Urso sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PISA

Per le probabili formazioni di Serie B i lombardi dovrebbero dare spazio al 4-2-3-1, dove pure a centrocampo sarà spazio per i soliti Bartolomei e Castagnetti. Reparto a tre invece per la compagine toscana, dove D’Angelo confermerà dal primo minuto Gucher, Quaini e Marin.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CHIEVO

All’Arechi i granata dovrebbero scendere in campo con una difesa a tre davanti al numero 1 titolare Belec: si faranno avanti dunque Bogdan, Gyomber e Mantovani. Difesa a 4 invece per il Chievo: qui Aglietti scommetterà al centro su Rigione e Leverbe, mentre in corsia non mancheranno Renzetti e Mogos (questo andato in gol solo pochi giorni fa contro il Pescara).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA EMPOLI

Nel nuovo turno di campionato, Brocchi non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-3 che ha fatto molto bene finora: in attacco sarà poi spazio per Gytkjaer, bomber fresco di gol, come pure per Boateng e Dany Mota, ma non escludiamo un intervento del volto nuovo Davide Diaw. Di contro sarà attacco a due punte per i toscani capolista, con Mancuso e La Mantia prima favoriti per le maglie da titolari (Bajrami sarà sulla trequarti).

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VICENZA

In terra friulana, i neroverdi saranno stasera in campo seguendo il 4-3-1-2 come schieramento: sarà allora spazio per Calo al centro della mediana, con Scavone e Misuraca pronti al suo fianco. Pure i lanerossi punteranno su un reparto a tre al centro, ma qui oggi vedremo Rigoni, con Pontisso e Zonta.

