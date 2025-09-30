Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori nelle partite che si giocano per la sesta giornata del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL TURNO INFRASETTIMANALE!

Per quanto riguarda le probabili formazioni Serie B bisogna andare a parlare del turno infrasettimanale: nel campionato cadetto è in programma la sesta giornata, e il tema è ancora più interessante perché solitamente gli impegni ravvicinati portano gli allenatori a praticare un turnover che può anche essere ampio.

Certamente tra gli argomenti che possiamo trattare c’è quello del Modena capolista: tre vittorie consecutive per i canarini, che domenica hanno ribaltato il Pescara con Andrea Sottil che dopo le difficoltà vissute nella Sampdoria si sta prendendo una sorta di rivincita personale, e ora continua la sua corsa o ci prova.

Il suo Modena, lo vediamo nelle probabili formazioni Serie B, gioca con un 3-5-2 nel quale si nota soprattutto l’abbondanza offensiva: Ettore Gliozzi ha già segnato 4 gol e al suo fianco partono quasi alla pari Francesco Di Mariano, che garantisce maggiore imprevedibilità, Pedro Mendes che aveva fatto bene lo scorso anno e un veterano come Grégoire Defrel con tante partite in Serie A.

Poi, a centrocampo la regia pulita di Alessandro Sersanti andato anche in gol domenica, dalla panchina due elementi di valore come il giovane Niklas Pyyhtia e Luca Magnino, in difesa Cristian Cauz e il portiere Leandro Chichizola che sa come si vince un campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA CLASSIFICA MARCATORI

Abbiamo parlato di Ettore Gliozzi, allora con le probabili formazioni Serie B possiamo anche fare un approfondimento sulla classifica marcatori perché l’attaccante del Modena è uno dei due calciatori al comando della graduatoria. Sono 4 i suoi gol, come quelli del giovane Bogdan Popov di cui avevamo già parlato: l’ucraino dell’Empoli è partito a razzo, poi a dire il vero si è un po’ arenato ma siamo solo all’inizio e per lui potrebbe esserci un percorso simile a quello avuto da Cristian Shpendi nel Cesena, tra l’altro curiosamente oggi Popov gioca con l’altro gemello albanese, vale a dire Stiven.

A quota 3 gol spicca Nicolas Schiavi che sta provando a portare la Carrarese verso la zona playoff, poi il solito Joel Pohjanpalo: il finlandese è uno dei principali candidati a vincere la classifica marcatori e le sue reti possono sicuramente aiutare il Palermo a prendersi la promozione in Serie A, poi con le probabili formazioni Serie B possiamo fare i nomi di Silvio Merkaj, che gioca nel Sudtirol, e Giacomo Olzer che tre gol li ha segnati con la maglia del Pescara, anche se il Delfino in classifica sta ancora leggermente stentando. Tutti gli altri sono a 2 o 1, per non dire ancora fermi al palo: cosa ci regalerà questo imminente turno infrasettimanale?