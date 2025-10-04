Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori nelle partite del fine settimana, valide per la settima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

Chi scende in campo nel weekend? Le probabili formazioni Serie B sono un tentativo di analizzare le possibilità a disposizione degli allenatori, individuando di volta in volta qualche tema di particolare interesse con il quale entrare nel merito di un campionato cadetto con molte cose da scoprire.

In questo caso parliamo della 7^ giornata: sabato 4 ottobre prosegue il programma, e per le probabili formazioni Serie B è importante ricordare che si arriva da un turno infrasettimanale, il primo della stagione, e di conseguenza tante cose potrebbero cambiare sui campi rispetto alle partite cui abbiamo assistito pochi giorni fa.

Sono passate solo sei giornate, ma da oltre un mese il calciomercato è chiuso: almeno fino a gennaio dunque le rose saranno queste, e gli allenatori devono fare i conti con punti di forza e debolezze provando a mettere in campo di volta in volta lo schieramento migliore.

Noi oggi, per l’analisi delle probabili formazioni Serie B, ci vogliamo concentrare sulla squadra che occupa l’ultimo posto in classifica, vale a dire la Sampdoria, per provare a capire come i blucerchiati possano iniziare a scalare la graduatoria così da evitare guai peggiori, ovviamente sempre che ce la faccia perché è tutt’altro che scontato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SUL FILO DEL RASOIO

Ecco allora la nostra analisi sulla Sampdoria con le probabili formazioni Serie B. Massimo Donati arranca ma, come detto, se non altro nelle ultime due partite ha pareggiato, cosa che non gli era riuscita nelle quattro precedenti, che avevano aperto la sua avventura blucerchiata. Il cambio di modulo può avere aiutato: in realtà la Sampdoria aveva abbandonato il 4-2-3-1, per passare al 3-4-2-1, già a Monza e in quel caso era arrivata una sconfitta, ma per la prima volta la squadra aveva incassato un solo gol e poi contro Bari e Catanzaro è riuscita a tenere botta, ottenendo appunto qualche mattoncino che al momento stenta a rimanere saldo, ma che poi potrebbe rivelarsi importante.

Mercoledì Donati ha schierato la Sampdoria con Hadzikadunic, Vulikic e Alessandro Pio Riccio davanti a Ghidotti, Depaoli e Venuti sugli esterni e in mezzo al campo la coppia Abildgaard-Bellemo; davanti a loro il talento di Pafundi, ancora da esplorare, in compagnia di Leonardo Benedetti con Cuni davanti. Tuttavia, ha fatto turnover e le alternative di spessore non mancano: difficile pensare che i blucerchiati possano rimanere con gente come Liam Henderson e Barak in panchina, il ceco può agilmente affiancare Pafundi sulla trequarti e dargli una mano, davanti invece Massimo Coda serve come il pane a una squadra che ha segnato appena tre gol. Vedremo già cosa succederà in questo turno…