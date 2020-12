Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per gli anticipi (13^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 13^ GIORNATA

Con oggi, venerdi 18 dicembre 2020 daremo il via alla 13^ giornata della stagione regolare del campionato cadetto e dunque è tempo di esaminare da vicino anche le probabili formazioni di Serie B, per le sfide che ci attenderanno. Dopo un appassionate quanto faticoso turno infrasettimanale appena vissuto, siamo ovviamente ben curiosi di scoprire quali saranno i dubbi e le mosse degli allenatori: molti infatti dovranno per forza vincere in questo fine settimana e non tutti potranno fare conto di una panchina ampia o di poter sfruttare un ampio turnover. Non sarà dunque facile per tutti fissare il miglior 11 per i match della 13^ giornata. Non perdiamo altro tempo allora e partendo dalle partite che ci faranno compagnia in questo venerdì 18 dicembre, andiamo a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PORDENONE

Per la 13^ giornata di campionato è difficile che Vivarini opti per cambi radicali nell’11 dell’Entella: non sono infatti buoni giocatori quel che manca ora alla Virtus. Fissato il 4-3-1-2 (visto anche contro il Monza), ecco che allora dovrebbero essere ancora De Luca e Brunori le prime scelte in attacchi con Schenetti alle spalle delle due punte: Settembrini, Paolucci e Koutsopias saranno invece titolari a centrocampo. Sarà pure il 4-3-1-2 il modulo prediletto dal Pordenone, dove pure Tesser si affiderà a Butic e Diaw in attacco, con Ciurria a loro sostegno alla tre quarti. Per la mediana, il club neroverdi invece dovrebbe fare affidamento a Scavone e Magnino come mezz’ala, con Misuraca prima scelta in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Per la sfida casalinga, Nesta dovrebbe fissare ancora una volta il 3-5-2- come modulo di partenza dei canarini: qui vedremo senza dubbio ancora Tribuzzi e Parzyszek titolati in attacco, come pure Rohden (fresco di gol con la Reggiana), Carraro e Gori al centro del reparto a centrocampo. Il tecnico potrebbe infine oggi chiedere ancora uno sforzo a Brighenti, Szimiski e Curado per coprire la difesa. Di contro Castori punterà su Gondo e Tutino per il reparto offensivo della Salernitana: a centrocampo invece non mancheranno Anderson, Dziczek e Capezzi, mentre Casasola e Lopez potrebbero essere di nuovo confermati come esterni. Belec sarà invece il titolare tra i pali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA