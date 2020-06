Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per i match della 30^ giornata

Siamo alla vigilia di un nuovo bollente turno per il campionato cadetto e solo questa sera si accenderanno le sfide per la 30^ giornata, la seconda da che è ripartita la stagione dopo l’emergenza sanitaria: è dunque arrivato il momento di controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Siamo infatti ben impazienti di scoprire dubbi e scelte in vista di questo turno, dove pure i tre punti messi in palio varranno tantissimo: pure per alcuni allenatori non sarà facile comporre un 11 titolare, tenuto conto delle assenze note e forfait per guai fisici arrivati solo all’ultimo. Oltre a ciò sarà comunque interessante provare a fissare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PORDENONE

Per la seconda sfida casalinga di fila, i siciliani potrebbero dar adito al 3-5-2 che vedrebbe Dalmonte e Pettinari titolari in attacco: sarà un reparto offensivo a due punte anche per i ramarri, ma qui toccherà a Ciurria e Bocalon agire in avanti (Strizzolo è squalificato).

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPEZIA

Il Chievo questa sera non dovrebbe fare a meno del 4-3-2-1, che vedrà titolari in mediana Segre, Obi e Garritano. Sarà centrocampo a tre anche per gli spezzini che invece si affideranno a Mora, Bartolomei e Maggiore

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE COSENZA

Via libera per i grigiorossi oggi allo Zini a un attacco a tre, con pronti dal primo minuto in campo Gaetano, Ceravolo e Parigini: di contro i bruzi opporranno una difesa a re di fronte a Perina, che vedrà in campo come titolari Legittimo, Schiavi e Idda.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BENEVENTO

Nella 30^ giornata i toscani saranno in campo con il consueto 4-2-3-1 pieno di titolari, già dalla difesa, dove si collocheranno Fiamozzi, Sierralta, Maietta e Balkovec, pronti a frenare l’attacco degli stregoni. Che come al solito sarà ferale: Inzaghi ha pronto un tridente importante con Kragl, Moncini e Improta.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SALERNITANA

Per le probabili formazioni della Serie B, la virtus sarà in campo con consueto 4-3-1-2 che vedrà in campo come titolare in difesa Poli (in gol con Cosenza), ma senza Pellizzier al fianco: non mancheranno Sala e Settembrini però. Modulo a tre per la difesa della Salernitana con Ventura che si affiderà a Jaroszynski, Billong e Aya.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CITTADELLA

Nel nuovo impegno casalingo i canarini dovrebbero optare per i 3-1-4-2, visto con il Trapani, che vedrà in avanti titolari Citro e Novakovich. Sarà un reparto offensivo a due punte anche quello dei granata con Rosafio e Diaz confermati: a loro supporto D’Urso, sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA LIVORNO

Nella sfida di casa le vespe non si discosteranno dal classico 4-2-3-1, che vedrà in difesa Vitiello, Tonucci, Troest e Germoni come titolari favoriti. Per gli amaranto via libera al 3-5-2, con Di Gennaro, Bogdan e Boben in difesa, con Plizzari tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CROTONE

Umbri in campo col solito 3-5-2 che pure vedrà in campo dal primo minuto in difesa Rosi, Angella e Sgarbi, di fronte al numero 1 Vicario. Il Crotone invece questa sera dovrebbe optare per un comodo 3-5-2 che vedrà titolari in difesa dal primo minuto Golemic, Marrone e Cuomo.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PESCARA

Nella 30^ giornata i toscani saranno in campo col 3-5-2 che vedrà in mediana dal primo minuto Gucher, Caraccioli, De Vitis, Siega e Lisi. Sarà invece un reparto a 4 per il Pescara, con i delfini Memushaj, Kastanos, Busellato e Zappa (questo in gol con la Juve Stabia) candidati alla maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ASCOLI

Per le probabili formazioni di Serie B, i lagunari non rinunceranno al classico 4-3-1-2 dove vedremo in avanti Longo e Capello, con Aramu sulla tre quarti. Sarà un attacco a due punte per i Piceni con Ninkovic e Trotta titolari dal primo minuto.



