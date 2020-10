Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per i match della 5^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Dopo pure le grandi emozioni vissute solo pochi giorni fa per il turno infrasettimanale, ecco che il campionato cadetto torna oggi sotto ai riflettori, ed è dunque arrivato il momento di considerare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per le sfide della 5^ giornata. Certo i dubbi nei vari spogliatoi, in vista di questo nuovo turno del campionato regolare 2020-21 non mancano: tra turnover e assenti annunciati non sarà semplice per i vari allenatori fissare il proprio 11 di riferimento. Pure vogliamo ora fare un tentativo e vedere, incontro per incontro e a partire dalle sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 24 ottobre, qui potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della Serie B, nella 5^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CHIEVO

Quest’oggi Brocchi non rinuncerà al 4-3-2-1, dove in mediana resisterà Barberis: al suo fianco pronti Barilla e Frattesi, questo pure fresco di gol col Pisa. Sarà reparto a 4 per il centrocampo del Chievo di Aglietti: qui troveranno posto dal primo minuto Garritano, Viviani, Palmiero e Ciciretti.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B, oggi i ramarri saranno in campo col consueto 4-3-1-2, che pure vedrà Perisan tra i pali e in difesa il quartetto con Vogliacco, Camporese, Barison e Falasco. Per la Reggina sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento, ma qui in difesa presidieranno il reparto Del Prato, Cionek e Loiacono.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI

I campani saranno oggi in campo all’Archi secondo il consueto 4-4-2: pronti allora in difesa Aya e Gyomber come il duo di esterni Casasola-Lopez, mentre Belec è il portiere titolare. Per i piceni pure sarà difesa a 4 e posta di fronte al Leali: non mancheranno dunque dal primo minuto Spendlhofer e Brosco al centro, come il duo Kragl-Pucino in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VICENZA

Quest’oggi la squadra estense non si discosterà dal classico 3-4-2-1: qui sarà dunque mediana a 4 dove troveranno posto dal primo minuto Sernicola. Missiroli, Esposito e Sala. Spazio a un centrocampo a 4 anche per il Vicenza, dove però tra i lanerossi saranno schierati dal primo minuto Dalmonte, Pontisso, Rigoni e Vandeputte.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FROSINONE

Per il 5^ turno i delfini si baseranno sul 4-3-2-1, dove in avanti sarà spazio per Galano, Capone e Riccardi. Per i canarini via libera al 3-4-1-2, dove Novakovich e Dionisi saranno ancora le prime scelte di Nesta per l’attacco: uno tra Rohden e Tabanelli si collocheranno sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

I liguri nella sfida di casa non dovrebbero oggi rinunciare al classico 3-5-2, dove in attacco potremmo rivedere dal primo minto Petrovi e Brunori, anche se in panchina rimangono a disposizione De Luca e Mancosu. Per i veneti ecco invece il 4-3-1-2 dove in avanti saranno confermati Aramu e Forte dopo i gol segnati al Pescara: Jonhsen completerà il reparto offensivo.



