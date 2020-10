Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per i match della 6^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COME SCENDONO IN CAMPO LE SQUADRE?

Sono riflettori puntati ora sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: siamo infatti in vista di un intenso fine settimana dedicato agli incontri della sesta giornata, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Dopo tutto non siamo più al via della stagione 2020-21 e ora i punti messi in palio cominciano ad avere un certo peso: non sarà permesso ai vari allenatori di commettere leggerezze, in questo fine settimana, questo pur dovendo porre rimedio a una lunga lista di assenti. Andiamo allora a controllare, incontro per incontro, quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, nella sesta giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MONZA

Nel senso turno di campionato, il club veneto dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2: Tavernelli e Pgunseye saranno dunque i terminali offensivi, con D’Urso sulla tre quarti. Per i brianzoli pure sarà il 4-3-1-2 il modulo di riferimento: Brocchi dovrebbe qui confermare in attacco Dany Mota e Finotto, con una tra Boateng e Armellino sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PORDENONE

Bertotto dovrebbe oggi schierare i suoi con il 4-2-3-1: a centrocampo allora saranno Cavion e Saric i titolari confermati. Per i ramarri invece spazio a alla mediana a 3 che vedrà Calo in cabina di regia e affiancato dal primo minuto da Zammarini e Magnino, pur con Misuraca a disposizione dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ENTELLA

Per le probabili formazioni di Brescia Entella, ecco che la leonessa scommetterà su Aye in attacco, con Spalek e Zmrhal al suo fianco, sull’esterno: sarà invece attacco a due punte per la Virtus, con Petrovic e Brunori titolari confermati.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO COSENZA

Nella 6^ giornata il Chievo punterà sul 4-4-2: saranno Fabbro e Djordjevic (autore della doppietta contro il Monza) i due terminali offensivi. I Bruzi invece dovrebbero schierarsi secondo il 3-4-3 già visto col Lecce: qui in attacco sarà di nuovo spazio dal primo minuto per Gliozzi, Baex stabile e Carretta.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PISA

Veneti in campo col 4-4-2 anche in questo turno casalingo: qui saranno Bruscagnin, Padella, Cappelletti e Beruatto i punti di riferimento per la difesa dei lanerossi. Per il Pisa D’Angelo scommetterà invece ancora sul 4-3-1-2: qui toccherà a Birindelli, Caracciolo, Benedetti e Lisi agire di fronte al numero 1 Perilli.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REGGIANA

Nella 6^ giornata di campionato, ia Salernitana sarà in campo all’Arechi con il solito 4-4-2: qui a centrocampo vedremo pronti dal primo minuto Cicerelli, Di Tacchio, Schiavone e Kupisz. 3-4-1-2 il modulo degli emiliani con Varone e Radrezza al centro del reparto centrale: Libutti e Kirwan saranno le prime scelte per le corsie esterne.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Al penso i veneti non dovrebbero discostarsi dal solito 4-3-1-2. Spazio allora a Molinaro e Mazzocchi sull’esterno del reparto difensivo, con Ceccaroni e Modulo al centro. Per gli azzurri pure sarà difesa a 4 di fronte a Brignoli: Terzic, Nikolaou, Romagnoli e Fiamozzi.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SPAL

Per le probabili formazioni di Serie B, la Reggina dovrebbe scendere in campo col 3-2-3-2 visto pochi giorni fa: pronti allora Lafferty e Denis per l’attacco emiliano. Spal in campo co una sola punta: ecco Esposito, con Di rancico e Castro schierati sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CREMONESE

I canarini per questo posticipo domenicale dovrebbero puntare sul 3-4-1-2: in difesa ci sarà allora spazio per Brighenti, Ariaudo e Capuano, posto di fronte a Bardi. Sarà 4-3-1-2 per i lombardi con Ravanelli e Terranova confermati al cento del reparto difensivo, con Volpe sicuro tra i pali.



