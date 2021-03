Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per la 29^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO?

Dopo il gustoso anticipo tra Pisa e Spal occorso solo ieri, ecco che entriamo nel vivo della 29^ giornata della cadetteria e tocca ora esaminare le probabili formazioni di Serie B, per le tante sfide che Ci faranno compagnia oggi, martedì 16 marzo 2021. Pure diciamo subito che trattandosi questo di un turno infrasettimanale di campionato, che pure giunge in un momento molto delicato della stagione, non ci sarà sempre facile immaginare le mosse e le scelte degli allenatori: assenti dell’ultimo minuto, giocatori acciaccati e un inevitabile turnover potrebbero scombinare le carte. Pure proviamoci e per i principali incontri in programma oggi, 16 marzo, andiamo a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, nella 29^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VICENZA

Nel turno infrasettimanale di campionato Occhiuzzi non dovrebbe fare a meno del classico 3-4-1-2, ove pure a mancare dal primo minuto a centrocampo sarà Petrucci, fermato dal giudice sportivo: Cocco, Gerbo e Sciadone saranno in ogni caso riconfermati, magari affiancati da Crecco. Centrocampo a tre per i veneti, con Rigoni, Pontisso e Agazzi ancora titolari confermati per Di Carlo

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA LECCE

Per le probabili formazioni di Serie B i veneti saranno oggi in campo col più classico 4-3-3, dove pure in attacco sarà spazio per Aramu, Esposito e Di Mariano: non mancano però le alternative, come Forte, Bocalon e Bjarkason. Tridente offensivo anche per il Lecce, con pronti dal primo minuto Pettinari, Henderson e Coda (autore di una bella doppietta contro il Chievo)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FROSINONE

Al Bentegodi, Aglietti potrebbe confermare l’intero reparto difensivo, in cerca di riscatto: ecco allora pronti Rigione e Vaisanen al centro, davanti al numero 1 Semper, mentre la coppia Mogos-Renzetti agirà ai lati. Difesa a 5 per i canarini, con Nesta che farà affidamento su Capuano, Szimynski e Brighenti al centro e su D’Elia e Salvi ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

All’Adriatico i delfini dovrebbero schierarsi col 4-3-3, che pure porterà in campo dal primo minuto Odgaard come prima punta e il duo Galano-Maistro sull’esterno. A rispondere per i piceni un reparto difensivo a 4 dove si farà sentire l’assenza di Brosco, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ultimo turno: pure non mancheranno D’Orazio, Quaranta e Pinna, con Corbo fresca aggiunta.



