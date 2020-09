Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 1^ giornata

PROBABILIFORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO!

Si aprono i battenti della stagione 2020-21 del campionato cadetto ed è dunque ora di esaminare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per questa 1^ e attesissima giornata. Certo, tenuto conto che sarà solo la prima ddi campionato e che pure è ancora in corso la sessione estiva del calciomercato, ecco che non ci pare sempre facile immaginare un 11 preciso, specie se poi consideriamo che alcune rose non sono ancora al completo e che la condizione non è ancora ottimale. Pure possiamo comunque provare a indicare agli appassionati almeno i protagonisti che andranno tenuti d’occhio in questa prima giornata. Andiamo allora a controllare match per match, a partire dalle sfide che occorreranno oggi, sabato 26 settembre 2020, quali saranno i dubbi e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in questa 1^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Per la prima in cadetteria, Delneri dovrebbe schierare i suoi secondo il 4-3-1-2, schieramento che pure vedrà dal primo minuto confermati in attacco Donnarumma e Morosini: spazio al tridente offensivo per i piceni, con titolari annunciati al Rigamonti Chaljia, Beretta e Ninkovic.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, il Cosenza di Occhiuzzi dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3: in tal caso saranno Carretta, Litteri e Baez i titolari in attacco. Di contro ad attenderli ci sarà però il reparto difensivo a 4 dell’Entella: qui saranno titolari De Col, Chiosa, Pellizzier e Costa.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Nel big match della 1^ giornata di campionato, sia Nesta che Dionisi dovranno affidarsi solo agli uomini più in forma: pronto allora il 3-5-2 per i canarini con Ciano e Novakovic in attacco, e pure sarà reparto a 2 punte per i toscani, con Mancuso e La Mantia confermati.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PORDENONE

Al Via del Mare, il Lecce riparte confermando il 4-2-3-1: qui sarà Petriccione il fulcro del gioco giallorosso, mentre Majer e Henderson agiranno come mezz’ali. Di contro sarà pure reparto a tre per il centrocampo dei ramarri, dove Tesser non rinuncerà a Calò in cabina di regia, e affiancato da Gavazzi e Misuraca.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CHIEVO

Per i delfini, nella prima giornata di Serie B sarà via libera al 4-3-3: davanti al numero 1 Fiorillo, ci sarà spazio per Ventola, Scognamiglio, Drudi e Jaroszynski (Masciangelo deve scontare ancora un turno di squalifica). Difesa a 4 anche per il Chievo, dove però Aglietti punterà dal primo minuto su Pavlev, Vaisanen, Leverbe e Renzetti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B i granata dovrebbero scendere oggi in campo all’Arechi seguendo il 3-5-2: Djuric e Gondo saranno i bomber di riferimento di mister Castori. Di contro però sarà pronto per la Reggina il duo Menez-Lafferty, pronti a stupire nella prima di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA VICENZA

Nel derby veneto, il Venezia sarà in campo col solito 4-3-1-2: Bocalon e Aramu saranno gli attaccanti titolari per Zanetti, con Johnsen atteso sulla tre quarti. Attacco a due punte anche per i lanerossi neopromossi in cadetteria, che invece si affideranno dal primo minuto a Meggiorini e Nalini.



