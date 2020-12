Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 12^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

In vista del nuovo turno del secondo campionato italiano, siamo impazienti di esaminare da vicino le mosse e i dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per le partite della 12^ giornata. Entriamo infatti nel vivo, oggi martedì 15 dicembre, di un nuovo turno infrasettimanale per la cadetteria: giornata dove non per tutti gli allenatori sarà possibile dare fiato ai propri titolari e optare per un salutare tunover, sia per la posta in palio come il valore dell’avversario, sia perchè assenze e indisponibilità sono sempre all’ordine del giorno. Andiamo allora a vedere, partita per partita, quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, in questa bollente 12^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FROSINONE

Per la sfida casalinga del turno infrasettimanale, sarà modulo a 4 a centrocampo per la compagine emiliana, dove Alvini si affiderà a Libutti, Varone (in gol col Cosenza), Rossi e Kirwan ancora una volta. Canarini avanti con uno schieramento a 4 per il centrocampo, composto da Salvi, Maiello, Kastanos e Zampano.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

Rossi per il suo Ascoli dovrebbe dare spazio a Bajic, autore di ben tre reti nell’ultima con la Cremonese: Chirico e Cangiano stanno le prime scelte per completare il tridente offensivo. Modulo a due punte per i bruzi con Gliozzi e Carretta di nuovo in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VICENZA

Oggi per la squadra veneta sarà spazio per il 4-3-1-2, dove in attacco sarà data nuova fiducia a Tavernelli e Tsadjout: Vita sarà il titolare sulla tre quarti. Via libera al 4-4-2 per i lanerossi, con Meggiorini e Jallow (entrambi in gol contro il Pescara), pronti dal primo minuto di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Per le probabili formazioni di Serie B, i toscani invece scommetteranno sul 4-3-1-2, che vedrà in attacco dal primo minuto La Mantia e l’autore del poker contro l’Entella Mancuso: Haas, pure in ottima forma, sarà il titolare sulla tre quarti. A rispondere la difesa a 4 della Cremonese, con molta probabilità composta da Valeri, Terranova, Bianchetti e Fiordaliso.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ENTELLA

Brocchi non rinuncerà al classico 4-3-3 oggi dove pure vedremo pronti in difesa dal primo minuto Donati, Scaglia, Bettella e Carlos Augusto (a segno contro il Venezia). Sarà difesa a 4 anche per la Virtus, che per contrastare l’attacco avversario si affiderà a Costa, Chiosa, Poli e Coppolaro.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PESCARA

Nella 12^ giornata di campionato, i toscani non rinunceranno al modulo a due punte per l’attacco, con Vido e Palombi primi indiziati per la maglia da titolare: Sibilli sarà sulla trequarti. Attacco a due anche per i delfini, con Ceter Valencia e Galano prime scelte del tecnico, nel 3-5-2 iniziale.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BRESCIA

Tesser anche oggi non farà a meno del 4-3-1-2, che pure vedrà pronto dal primo minuto Calo in cabina di regina, mentre Magnino e Pasa faranno da mezz’ali. Nella 12^ giornata la leonessa non rinuncerà al 4-3-3, con Dessena, Van de Looi e Jagiello confermati a centrocampo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LECCE

Per le probabili formazioni di Serie B, la squadra calabrese non si discosterà dal 3-5-2, che dunque vedrà dal primo minuto in difesa Bogdan, Gyomber e Aya, con Belec titolare tra i pali. Difesa a 4 anche per il Lecce, con Gabriel tra i pali e davanti i centrali Dermaku e Lucioni: Adjapong e Zuta agiranno in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CHIEVO

Estensi oggi in campo col solito 3-4-1-2, dove sarà spazio per Paloschi e Di Francesco in attacco, sostenuti da Castro sulla tre quarti. Per i veneti modulo a due punte con De Luca e Margiotta, andato a segno contro la Reggina solo pochi giorni fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA