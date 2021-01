Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 19^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 19^ GIORNATA

Entriamo nel vivo della 19^ giornata di campionato, l’ultima del turno di andata ed è dunque arrivato il momento di prendere in esame le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista delle partite del fine settimana. Dopo infatti l’anticipo occorso solo ieri sera tra Entella e Pisa, con oggi, sabato 23 gennaio 2021 si farà sul serio per il turno, a cui i vari tecnici si sono preparati con grande attenzione: in palio vi saranno punti fondamentali per il destino delle varie società in classifica. Pure va aggiunto che non tutti i club approderanno alla giornata con grandi sicurezze: assenze e infortuni sono sempre all’ordine del giorno anche per il campionato cadetto, e alcuni tecnici dovranno essere ben cauti nel stabilire i vari schieramenti. Impazienti di esaminare dubbi e ballottaggi, andiamo a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, a partire dalle sfide della 19^ giornata in programma oggi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CHIEVO

Per la 19^ giornata di campionato i piceni dovrebbero dare spazio ancora al 4-3-1-2 come modulo, con Bajic e Tupta schierati in punta e con Eramo prima scelta per la trequarti: pure sono possibili turnover visto che in panca rimangono a disposizione Pierini e Cangiano, come anche Dean Lico, visto nel finale del match con il Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PORDENONE

Nella sfida al San Vito, i bruzi saranno in campo col 3-4-3, che pure vedrà pronti a centrocampo dal primo minuto Abou Ba e Sciaudone: toccherà a Corsi e Bittante agire dal primo minuto in corsia. Spazio a un reparto a tre per il centrocampo del Pordenone, dove Mister Tesser non rinuncerà a Calo in posizione di regista: al suo fianco ecco anche Scavone e Zammarini verso l’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE REGGINA

Nel match che deve segnare il riscatto dei canarini dopo il pari col Vicenza, Mister Nesta punterà ancora sul 3-5-2, dove pure troveranno posto dal primo minuto in attacco ancora Novakovich e Parzyszek: occhio però a Millico, sempre a disposizione. Reggina in campo col 4-2-3-1 e Charpenter prima punta: con il bomber pronti Liotti e Situm sull’esterno del reparto e Rivas utilizzato come trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA VICENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, la squadra di casa dovrebbe oggi optare per il classico 3-4-3: qui in difesa ci sarà spazio per Rozzio e Gyamfi, ma non Martinelli, fermato dal giudice sportivo: Cerofolini agirà tra i pali. Per i lanerassi ecco invece pronti oggi Barlocco e Bruscagin sull’esterno, con la coppia Padella-Pasini al centro, davanti al numero 1 Grandi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Nella 19^ giornata al Penzo spazio al 4-3-1-2 come modulo del Venezia: qui il tecnico dei lagunari punterà su un reparto a 3 a centrocampo, con la riconferma di Crnigoj e Vacca, ma non di Fiordilino, squalificatp. Per i granata ecco pure un reparto a tre per la mediana, dove Venturato confermerà il regista Iori e al suo fianco il duo Gargiulo-Proia.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PESCARA

Per riprendersi dal poker subito solo domenica contro l’Empoli, i granata opteranno oggi per il 3-5-2, dove pure troveranno spazio in attacco Tutino e Djuric: pronto nel caso in panchina Gondo. Sarà modulo a due punte anche per l’attacco dei delfini, ma qui Breda scommetterà sul duo formato da Ceter Valencia e Galano.



