Probabili formazioni Serie B/ le mosse dei tecnici per le sfide della 26^ giornata

Il secondo campionato italiano torna sotto i riflettori e dunque in vista delle partite per la 26^ giornata è certo doveroso andare ora a considerare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Gli appassionati sono certo impazienti di conoscere i dubbi e i ballottaggi in corso in ogni spogliatoio, come gli assenti accertati e i bomber che invece non potranno mancare all’appuntamento con grandi incontri in questo fine settimana, visto anche il valore dei punti messi in palio e gli incroci previsti. Non ci resta dunque che andare ad esaminare, sfida per sfida, le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B per le partite della 26^ giornata, previste il sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPEZIA

Nel turno Inzaghi non farà a mano del classico 4-3-2-1: pronti Mancini, Insigne e Sau per l’attacco giallorosso. Tridente compatto per i liguri, con Gyasi, Nzola e Bidaou, ancora confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Spazio al 4-3-1-2 per il Cittadella e dunque per una mediana a tre che oggi vedrà titolari Branca, Iori e Proia, tutti in ottime condizioni. Dovrebbe essere un reparto a 4 al centro per i grigiorossi con Migliore, Valzania, Arini e Zortes ancora confermati dal 1^ minuto.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PORDENONE

Per i toscani spazio al consueto reparto a 4 in difesa con spazio per Fiamozzi, Romagnoli, Maietta e Antonelli (Balkovec è squalificato). Non di meno i ramarri che in difesa invece si affideranno a De Agostini, Camporese, Bassoli e Vogliamo, questi posti di fronte al numero 1 Di Gregorio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA TRAPANI

Le vespe non rinunceranno al classico 4-3-3, con Canotto, Forte e Bifulco titolari in attacco. Sarà tridente aggressivo che per i siciliani, che invece si affideranno a Colpani, Pettinari e Piszczek: occhio al numero 32, fresco di gol con lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PERUGIA

Nella 26^ giornata di Serie B sarà attacco a due punte per i toscani con Marconi e Masucci, supportati da Minesso. Gli umbri invece risponderanno col 4-3-3 dove però in attacco si farà sentire assenza del capocannoniere della cadetteria Pietro Iemmello, fermo per squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COSENZA

Per I lagunari spazio al 4-3-1-2 con Longo e Capello in attacco, aiutati da Aramu sulla tre quadri, fresco di gol contro il Pisa nel turno precedente. È invece un reparto offensivo a tre per i brutti, con al conferma nel turno di Pierini, Asencio e Caretta.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO LIVORNO

Per le probabili formazioni di Serie B i clivensi scommetteranno ancora sulla mediana a tre con Serge, Obi e Garritano confermati titolari. Sarà invece reparto a 4 per i toscani al centro con Mortadella, Luci e Rizzo ancora in campo dal 1^ minuto: mancherà lo squalificato Rocca.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

I canarini nella 28^ giornata potrebbero riproporre il 3-1-4-2, con posti di fronte al numero 1 Bardi, ancora Brighenti, Ariaudo e Capuano. Per i granata spazio a una difesa a tre con Jaroszynski, Billong e Aya confermati di fronte a Micai.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

I delfini domani non dovrebbero rinunciare al 3-5-2, con in attacco la riconferma del duo Bocic-Galano (questo fresco di gol nel match contro il Crotone). Unica punta invece per i piceni, che scommettono grosso su Scamacca, con il supporto di Trotta



