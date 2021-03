Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 30^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 30^ GIORNATA

Pur dopo un intenso turno infrasettimanale ecco che siamo di nuovo in campo con la cadetteria ed è dunque arrivato il momento di esaminare le probabili formazioni di Serie B, per le sfide della 30^ giornata: quali saranno dunque mosse e scelte degli allenatori per i match di questo weekend? Alla vigilia di questo nuovo turno pure ci pare complicato fissare per tutti gli incontri un 11 netto: come detto prima siamo di ritorno da un duro turno infrasettimanale, che ha portato acciacchi, affaticamenti e pure costretto alcuni giocatori a qualche out. Gli allenatori dunque dovranno fare attenzione a valutare le condizioni della propria rosa e turnover e cambi in extremis saranno necessari. Pure proviamoci e per le principali sfide che ci faranno compagnia già oggi, sabato 20 marzo 2021, andiamo a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Serie B, nella 30^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ENTELLA

Spazio al classico 4-3-1-2 per gli azzurri, che pure in attacco dovrebbero puntare ancora una volta sulla coppia La Mantia-Mancuso: Bajrami farà da collante sulla trequarti. Modulo speculare per la Virtus, dove però Vivarini schiererà Mancosu e De Luca, con Schenetti atteso dal primo minuto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LECCE

Per le probabili formazioni di Serie B, Nesta non dovrebbe discostarsi dal 3-5-2 come modulo, dove pure a centrocampo dovrebbe essere spazio per Gori, Maiello e Kastanos: toccherà a Zampano e Vitale completare lo schieramento sull’esterno. Centrocampo a tre per il Lecce, con Mayer, Hijulmand e Bjorkengren confermati dal primo minuto, pur avendo nelle gambe 90 minuti contro il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VENEZIA

Al Brianteo Brocchi darà spazio ancora al 4-3-3 come modulo dove pure in difesa sarà posto per Scaglia e Pirola, come pure per Donati e Carlos Augusto, questi schierati ai lati. Modulo speculare per la difesa del Venezia, con Zanetti che consegnerà le maglie da titolari a Checcaroni e Svoboda, come anche a Ricci e Mazzocchi, anche se i due sull’esterno rimangono in ballottaggio con Felicioli e Ferrarini

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CITTADELLA

Nel nuovo turno, gli estensi saranno in campo al Mazza seguendo il 3-5-2- come modulo, dove dunque ci sarà spazio dal primo minuto a centrocampo per Segre, Missiroli e Mora: Sala e Dickmann faranno ancora da esterni di reparto pur con Tumminello a disposizione. Schieramento a tre invece per il Cittadella, dove i granata si affideranno a D’Urso, Iori e Proia, titolari inamovibili e già utilizzati contro la Salernitana.



