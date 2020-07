Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 33^ giornata

Riflettori puntati, oggi venerdì 10 luglio, sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, a poche ore dal fischio d’inizio delle sfide per la 33^ giornata, che pure ci faranno compagnia questa sera. Solo tra poco infatti entreremo nel vivo del 14^ turno di ritorno del campionato cadetto e davvero non vediamo l’ora di scoprire come si comporteranno i vari allenatori, impazienti di fare loro tre punti di gran peso. Sappiamo infatti bene che manca sempre meno alla conclusione del campionato regolare della Serie B e che pure sono sempre meno i punti messi in palio, che potrebbero decidere promozioni e retrocessioni: in vista anche delle sfide di oggi dunque i vari tecnici non possono permettersi alcuna leggerezza nel fissare il loro 11, anche se non sarà semplice. Tra infortunati e squalificati infatti non sarà sempre facile fissare lo schieramento titolare, benché pure tutti abbiano alle spalle qualche giorno extra di riposo questa settimana. Andiamo allora a controllare da vicino dubbi e ballottaggi e le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, partita per partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ENTELLA

Spazio al 4-3-1-2 per le vespe nella 33^ giornata di serie B: qui in mediana non dovrebbero mancare Calo, Calvano e Mallamo. La Virtus invece dovrebbe puntare ancora dal primo minuto sul 4-3-3, che vedrà titolare a centrocampo al Menti Mazzitelli (in rete col Chievo), Paolucci e Toscano.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

Piceni avanti col 3-4-3 al Del Duca, con in difesa la riconferma dal primo minuto di Ferigra, Brosco e Ranieri. Sarà pure reparto a tre per la difesa dei granata, dove però si farà sentire l’assenza per squalifica di Aya: nel reparto però non mancheranno Migliorini e Jaroszynski, posti di fronte al numero 1 Micai.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VENEZIA

Stregoni al riscatto nella 33^ giornata col classico 4-3-3, che vedrà titolari in attacco ancora Insigne, Moncini e importa, pure con Di Serio a disposizione in panchina. Sarà a due punte il reparto offensivo dei lagunari con Longo e Capello in avanti e sostenuti dal trequartista Calligara.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TRAPANI

Al Bentegodi i gialloblu non rinunceranno al classico 4-3-3, dove titolari in attacco saranno ancora dal primo minuto Giaccherini, Djordjevic e Vignato, pur con Ceter e Grubac a disposizione. Attacco a due punte invece per il Trapani, che si affiderà a Pettinari e Piszczesk, con Taugourdeau titolare sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie B i granata dovrebbero scommettere ancora sul 4-3-2-1, con in mediana titolari Vita, Iori e Branca. Sarà centrocampo a cinque per il Crotone, con al centro Benali, Barberis e Zanellato e in corsia da titolati Molina e Gerbo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

Al Castellani gli azzurri saranno in campo sempre con il 4-3-3 che a centrocampo vedrà presenti dal primo minuto Henderson, Zurkowski e Bandinelli (ma con Frattesi a disposizione). Spazio a una mediana a cinque per il Frosinone, dove si candidano per una maglia da titolare D’Elia e Salvi ai lati, come pure Haas, Gori e Rohden.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CREMONESE

Gli amaranto questa sera dovrebbero schierarsi col 3-4-3, che vedrà in difesa dal primo minuto ancora titolari Boben, Coppola e Bogdan, con Plizzari fedele tra i pali. Sarà difesa a 4 invece per la Cremonese, dove Terranova e Ravanelli si collocheranno al centro del reparto, mentre la coppia Zortea-Bianchuetti agirà in corsia

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PERUGIA

Sarà il 4-4-2 il modulo di riferimento dei delfini, con a centrocampo confermati i solito Zappa, Busellato, Memushaj e Clemenza. Spazio al 3-5-2 per gli umbri, dove però nella mediana a cinque dovranno fare a meno dello squalificato Falzerano: pronti comunque Dragomir, Nicolussi, Carraro e Mazzocchi.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PISA

Per le probabili formazioni di Serie B, i ramarri saranno in campo col solito 4-3-1-2 dove puntano a una maglia da titolare Ciurria e Candellone, con uno tra Tremolada e Zammarini alle spalle delle due punte. I toscani pure saranno in campo con il classico 4-3-1-2 che vedrà titolari in attacco Masucci e Marconi (in gol con il Cittadella), con Minesso collocato sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA COSENZA

Nella sfida di casa i liguri non faranno a meno del classico 4-3-3, che vedrà dunque titolari in attacco Nzola e Gyasi sull’esterno, come pure Galabinov, questo usato in punta, dopo l’ottimo gol firmato col Frosinone pochi giorni fa. Per i bruzi pure via libera a un attacco a tridente, dove rimarranno titolari inamovibili Baez, Riviere e Carretta.



