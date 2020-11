Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 7^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 7^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: con oggi, sabato 7 novembre 2020 si apre infatti un nuovo entusiasmante turno per il campionato cadetto, a cui siamo giustamente impazienti di dargli spazio. Dopo l’anticipo del venerdi sera tra Spal e Salernitana, ecco che il programma per questo fine settimana, dedicato alla settima giornata della cadetteria sarà ben fitto: in programma solo oggi altri sei incontri, tutti molto importanti. Non scordiamo infatti che pure a questo punto della stagione, i tre punti messi in palio vanno pure il loro peso e gli allenatori dovranno farsi trovare ben pronti per i big match che ci attenderanno: questo nonostante, infortunati e assenti, sempre tanti. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a controllare, incontro per incontro e a partire dalle sfide di oggi, 7 novembre, quali saranno le scelte e i dubbi dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, per la settima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Nella 7^ giornata i bruzi dovrebbero farsi trovare in campo col solito 3-4-1-2: pronti in tal caso Carretta e Gliozzi in attacco, con Baez titolare sulla tre quarti. Per le rondinelle Lopez dovrebbe affidarsi in avanti ancora a Aye: Jagiello e Splek dovrebbero essere le prime scelte per l’esterno di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE VICENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, i lombardi dovrebbero puntare ancora sul 4-3-2-1, che porterà in difesa dal primo minuto Crescenzi, Ravanelli, Terranova e Valeri: Alfonso sarà il titolare tra i pali. Difesa a 4 anche per i lanerossi, dove Di Carlo scommetterà ancora sulla coppia Cappelletti-Padella al centro: Bruscagnin e Beruatto saranno le prime scelte per l’esterno di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA FROSINONE

Spazio a una mediana a cinque per i canarini, dove pur non dubitano della loro maglia da titolare i centrali Kastanos, Maiello e Rohden (questo a segno con la Cremonese nel turno precedente): Beghetto e Zampano agiranno in corsia. Sarà invece centrocampo a tre per i brianzoli: qui Brocchi dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Frattesi, Fossati e Colpani, ma non mancano valide alternative dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ASCOLI

Nella 7^ giornata i toscani saranno in campo col consueto 4-3-1-2: in attacco sarà spazio per la coppia da gol Marconi-Masucci, con Vido alle loro spalle, anche se in panchina pure stazionano Belli e Lisi. Per i Piceni una sola punta anche nella trasferta al Menti, con Baijc prima scelta di Bertotto.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CHIEVO

Ramarri in campo col 4-3-1-2, che dunque vedrà pronti dal primo minuto a centrocampo Calo, come Magnino e Scavone (questo pure andato in rete nella sesta giornata). Per i clivensi sarà mediana a 4 invece con la entro Zuelli e Palmiero: in corsia ecco poi pronti dal primo minuto Ciciretti e Garritano, questo poi fresco di gol contro il Cosenza, pochi giorni fa.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGINA

Per le probabili formazioni di Serie B, gli azzurri dovrebbero oggi puntare ancora sul 4-3-1-2: qui in difesa ci sarà spazio per Ceccaroni e Modolo, come per la coppia Felicioli-Ferrarini, fissata sull’esterno di reparto. Reggina in campo con un reparto arretrato a tre, posto di fronte al portiere Guarna: qui saranno titolari del Prato, Cionek e Loiacono.



