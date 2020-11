Probabili formazioni Serie B/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 9^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 9^ GIORNATA

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni della Serie B, per le sfide della nona giornata, che ci faranno compagnia in questo fine settimana del 28 e 29 novembre 2020. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse e i dubbi degli allenatori in vista di questo intenso turno, che pure mette in palio tre punti più che mai preziosi. Il programma di incontri poi previsto anche solo per questo sabato 28 novembre è davvero ricco: dopo l’anticipo occorso solo ieri sera tra Chievo e Lecce, ecco che saranno ben sei le sfide che ci faranno compagnia in questo pomeriggio match da cui vogliamo partire per seguire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, nella nona giornata del campionato regolare.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FROSINONE

Nella nona giornata di Serie B, la Leonessa sarà in campo col 4-3-1-2, che vedrà titolari in attacco Donnarumma e Abe, con Spalek prima scelta sulla trequarti. Attacco a due punte anche per i Canarini, ma qui Nesta si affiderà a Novakovich e Ciano.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VICENZA

Al Castellani spazio al 4-3-1-2, dove in difesa mancherà Romagnoli, ma pure rivedremo dal primo minuto Fiamozzi, Nikoulau e Terzic. Sarà invece reparto a 3 per i lanerossi, che avranno Borra tra i pali: davanti al numero 24 ecco pronti Poli, Pellizzier e Chiosa.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PORDENONE

In casa Oddo dovrebbe dare spazio al 3-4-2-1 già visto: a centrocampo sarà spazio per Busellato e Fernandes al centro del reparto, con Bellanova e Masciangelo chiamati dal primo minuto sull’esterno. Centrocampo a tre invece per i ramarri, visto che Tesser non rinuncerà a Calo in cabina di regia: Pasa e Magnino saranno le prime scelte come mezz’ala.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, oggi i nerazzurri dovrebbero dare seguito al 4-3-1-2, dove pure in attacco sarà spazio per Palombi e Marconi, mentre Vido agirà dal primo minuto sulla trequarti. Per i granata pure sarà attacco a due punte, con Tsadjout e Cisse, mentre D’Urso è il titolare sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ASCOLI

Nel nono turno Zanetti scommetterà sul 4-2-3-1, che vedrà dunque a capo del reparto arretrato Modolo e Ceccaroni: Felicioli e Mazzocchi saranno a guardia delle corsie. Per i piceni sarà difesa a tre di fronte al numero 1 Sarr: qui pure mancherà Corbo, che ha rimediato un rosso nell’ultimo turno, ma si presenteranno in campo dal primo minuto Spendlhofer e Brosco.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REGGINA

4-3-1-2 dei brianzoli nelle probabili formazioni di Serie B per il nono turno: al centro sarà allora spazio a Barberis in cabina di regia, con Armellino e D’Errico al suo fianco. Per i granata peserà invece l’assenza annunciata a centrocampo di Crisetig, che ha rimediato l’espulsione nell’ultima sfida con il Pisa: il reparto pure vedrà titolari dal primo minuto Di Chiara, Folorunsho e Situm.



© RIPRODUZIONE RISERVATA