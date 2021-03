Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi dei tecnici per la 28^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO QUESTO WEEKEND?

Siamo alla vigilia di un nuovo bollente turno per il secondo campionato nazionale dunque è tempo di dare un occhio anche alle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, per le sfide della 28^ giornata. Pure prima di controllare mosse e dubbi degli allenatori, serve fare una precisazione e ricordare agli appassionati che questo è momento davvero delicato per il secondo campionato italiano. Già in questo fine settimana per gli allenatori infatti non sarà facile fissare un 11 netto e ballottaggi e dubbi saranno davvero tanti: specie se ricordiamo che la cadetteria sarà in campo per un turno infrasettimanale già il prossimo lunedì 15 marzo, in vista del quale servirà grande attenzione. La gestione dei giocatori è infatti elemento indispensabile per i tecnici della Serie B in queste settimane e non possiamo escludere anche colpi di scena dell’ultimo minuti. Fatta questa premessa, vogliamo comunque andare a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B per i match della 28^ giornata, a partire dagli incontri che ci faranno compagnia questo venerdi 12 marzo

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PISA

Per la 28^ giornata di campionato, Venturato non dovrebbe fare a meno del classico 4-3-2-1, dove pure titolari annunciati per il centrocampo saranno Branca e D’Urso (Iori è squalificato), come pure Proia, questo fresco di gol contro l’Empoli nell’ultimo turno. Centrocampo a tre anche per i toscani, con Mazzitelli, Quaini e Marin ancora confermati dal primo minuto contro i veneti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, gli estensi potrebbero essere oggi in campo con il 3-5-2 come schieramento, dove pure sarà difficile fare a meno di Asencio e Di Francesco in attacco. In risposta la Virtus schiererà una difesa a 4 davanti a Russo: chi si va verso la riconferma dei 3/4 della difesa biancoceleste vista contro l’Ascoli e dunque Costa, Chiosa e De Col: Pellizzier è squalificato.



