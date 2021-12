Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 16^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 16^ GIORNATA

Con oggi, sabato 4 dicembre 2021 entriamo nel vivo della 16^ giornata di campionato e tocca ora vedere da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: almeno per le sfide che ci faranno compagnia solo oggi pomeriggio. Dopo un intenso turno infrasettimanale, pure va detto che alla vigilia della nuova giornata di andata, i dubbi non sono davvero pochi un po’ per tutti gli allenatori: non sarà infatti facile oggi conciliare la necessità di far punti, con le assenze annunciate (per infortuni o squalifiche), i giocatori acciaccati e il turnover, diventato a volte obbligatorio in questi giorni. Pure possiamo provarci e per le prime sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 4 dicembre 2021 andiamo a vedere che cosa possono riservarci le probabili formazioni di Serie B, per la 16^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PORDENONE

Per le probabili formazioni di Serie B, nella 16^ giornata di campionato gli stregoni dovrebbero affidarsi nuovamente sul 4-3-3, dove pure in attacco vi sarà la conferma di Sau, Lapadula e Improta, con Insigne possibile jolly dopo il gol segnato al Vicenza solo pochi giorni fa. Per i ramarri spazio al 4-3-1-2, dove pure in avanti Tedino punterò su Cambiaghi e Butic: alle loro spalle ecco Folorunsho dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CREMONESE

Nella 16^ giornata di campionato i bruzi non si discosteranno dal 3-5-2 di partenza, dove pure avremo pronti dal primo minuto a centrocampo Corsi e Anderson sull’esterno e al centro il trittico composto da Vallocchia, Palmiero e Carraro: attenzione a quest’ultimo, andato a segno in settimana contro il Monza. Pecchia invece punterà sul 4-2-3-1, con al centro il duo composto da Fagioli e Buonaiuto e Gaetano schierato al solito sulla linea della tre quarti.

