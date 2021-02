Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 24^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO!

Siamo pronti a dare spazio a un nuovo intensissimo turno per il campionato cadetto e dunque è arrivato il momento anche di esaminare da vicino le probabili formazioni di Serie B, per le sfide della 24^ giornata: quali saranno dubbi e mosse degli allenatori? La curiosità intorno a moduli e schieramenti oggi è grande anche perchè son tanti i big match che ci attendono in questa 25^ giornata di campionato come il derby lombardo tra Brescia e Cremonese e lo scontro tutto toscano tra Pisa e Empoli. Pure va detto che, complici squalifiche, infortuni e acciacchi, non per tutti i tecnici sarà sempre semplice fissare il miglior 11 possibile: dubbi e ballottaggi alla vigilia non mancheranno. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, per i match della 24^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

Per la 24^ giornata di campionato, i piceni non dovrebbero discostarsi dal solito 4-3-1-2, dove pure mancherà a centrocampo Caligara, dopo il rosso rimediato pochi giorni fa contro la Reggiana: il reparto vedrà comunque dal primo minuto Buchel e Saric. Modulo a cinque invece per il centrocampo del granata, con pronti dal primo minuto Sy, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly e Casasola.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CREMONESE

Per le probabili formazioni di Serie B, la leonessa ha approntato un comodo 4-3-1-2, dove pure sarà spazio ancora per Donnarumma e Aye in attacco, con Jagiello pronto sulla trequarti. 4-2-3-1 il modulo di partenza invece dei grigiorossi che in attacco si affideranno invece a Ciofani prima punta, come a Baez Stabile e Valzania: sulla trequarti ecco, fresco di gol contro il Lecce, Gaetano.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MONZA

Spazio al 4-4-2 per il Chievo che oggi schiererà pronto in difesa dal primo minuto Mogos e Cotali, come pure Rigione e Leverbe, questi al centro. Sempre modulo a 4 per la difesa di Mister Brocchi, dove davanti al numero 1 Di Gregorio, oggi sarà spazio per Sampirisi, Bellusci, Bettella e Donati.

PROBABILI FORMAZIONI PISA EMPOLI

Nel big match del turno, i nerazzurri si affideranno al 4-3-2-1, dove pure sarà spazio a centrocampo per Quaini, come anche per Gucher e Mazzitelli, questi usati come mezz’ala. Centrocampo a tre anche per l’Empoli di Mister Dionisi, che certo riconfermerà dal primo minuto Haas, Stulac e Ricci.



