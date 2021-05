Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 37^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LA 37^ GIORNATA

Siamo alla vigilia di un nuovo turno per il campionato cadetto, il penultimo della stagione regolare, ed è arrivato il momento di controllare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, per tutte le sfide che ci faranno compagnia oggi, venerdi 7 maggio 2021 per la 37^ giornata. Pur va detto che in vista di quello che è il penultimo turno, non sarà sempre facile anche per gli allenatori fissare il miglior undici: siamo ormai agli ultimi scampoli della stagione, dove alcuni club stanno ancora lottando per la salvezza o la promozione e altri possono scendere in campo con relativa tranquillità, almeno in classifica.

Le motivazioni dunque dei tecnici saranno differenti: in più questi ultimi turni cosi ravvicinati (si è scesi in campo solo martedì scorso) portano con sé una serie di acciaccati e infortunati a cui non sarà sempre facile porre rimedio nel proprio schieramento. Vedremo quello che succederà: intanto, per i principali incontri della 37^ giornata, esaminiamo le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE REGGINA

Nella 37^ giornata, i giallorossi non si discosteranno dal classico 4-3-1-2, che pure vedrà la riconferma di Coda e Stepinski in attacco, supportati da uno tra Henderson e Mancosu sulla linea della trequarti. 4-2-3-1 il modulo di riferimento della Reggina invece, dove pure in attacco avremo ancora Montalto (in rete contro l’Ascoli pochi giorni fa), affiancato da Liotti e Rivas: Folorunsho sarà il titolare sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SPAL

Per le probabili formazioni di Serie B, i granata dovrebbero essere in campo ancora col 4-2-3-1, che pure vedrà titolari in difesa Gyamfi e Ajeti, come anche Rozzio e Kirwan: Venturi occuperà lo spazio tra i pali. Difesa a tre invece per gli estensi anche nel derby emiliano: Rastelli oggi punterà ancora tutto su Ranieri, Okoli e Tomovic.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Sicuri della promozione diretta alla serie A, questo pomeriggio i toscani saranno in campo a cuor leggero e Dionisi potrebbe anche optare per un ampio turnover: non così i granata che hanno ancora molto per cui lottare. Castori opterà allora per il 4-4-2 pieno di titolari, con Gondo e Djuric ancora sicuri in attacco, dal primo minuto.



