Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 8^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE PER LE SFIDE DELLA 8^ GIORNATA

Dopo la sosta sono di nuovo riflettori puntati sulla cadetteria e dunque è tempo di esaminare le probabili formazioni di Serie B per le sfide che ci faranno compagnia questo fine settimana: chi saranno i favoriti alla maglia da titolare nell’ottava giornata? Di ritorno da un momento di stop è facile immaginare che al netto degli assenti (come giocatori squalificati o infortunati) gli allenatori propenderanno per i loro titolari favoriti, così da iniziare al meglio una nuova fase della stagione.

Pure ancora una volta i dubbi saranno tanti, tenuto conto che non tutti i giocatori sono tornati dalle esperienze con le proprie nazionale al top della condizione e che pure non sempre gli allenatori hanno già fissato in maniera chiara e netta le proprie preferenze in rosa. Proviamo comunque a farci un’idea e a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Serie B, almeno per le prime sfide di questa ottava giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PISA

Per la sfida tra le mura di casa i rossoblu dovrebbero scendere in campo ancora con il 3-4-3 dove pure mancherà lo squalificato Canestrelli in difesa (che pure era andato a segno contro l’Ascoli pochi giorni fa): Paz e Nedelcearu completeranno il reparto e Contini sarà tra i pali. 4-2-3-1 di partenza invece per il Pisa, con Mister D’Angelo che si affiderà a Beruatto, Caracciolo, Leverbe e Birindelli per il reparto arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TERNANA

A cacci di un sonoro riscatto, i ramarri oggi dovrebbe puntare sul 4-3–1-2 di partenza, dove pure in attacco vi sarà ancora posto per Cambiaghi e Tsadjout, entrambi sostenuti sulla linea della trequarti da Folorunsho. Schieramento già prudente per 4-5-1 per la Ternana, dove invece l’attaccante di riferimento sarà uno tra Pettinari e e Mazzocchi, con Donnarumma valida alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ALESSANDRIA

Nell’ottavi turno, Mister Gattuso dovrebbe ancora schiarare il suo Como con il 4-4-2, dove pure avremo ancora Parigini e Iovine come strani di centrocampo e al centro del reparto Arrigoni e Bellemo, questo pure resto di gol contro il Brescia prima dello stop. Sarà reparto a 4 a centrocampo anche per l’Alessandria, ma qui Longo su affiderà a Palazzi e Casarini, come pure al duo Lunetta-Mustacchio pronto sull’esterno.



