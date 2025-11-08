Probabili formazioni Serie B: le mosse e le curiosità sulle partite della dodicesima giornata nel campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I TEMI CALDI DELLA GIORNATA!

Possiamo subito parlare delle probabili formazioni Serie B, nuovo appuntamento con una rubrica che ci fa approfondire, turno per turno, i principali temi di campo riguardo il campionato cadetto, e che da sabato 8 novembre ci fa vivere le sfide della dodicesima giornata.

Modena sempre primo in classifica, Monza e Frosinone all’inseguimento, ciociari che proprio oggi pomeriggio ospitano la capolista nel tentativo di agganciare con i brianzoli del tutto interessati, ma in campo domenica; il Frosinone però dovrà rinunciare a Anthony Oyono, che è stato espulso nel match contro la Carrarese e dunque è squalificato.

Questo ci dà il la per affrontare l’argomento dei calciatori sospesi nella dodicesima giornata: con le probabili formazioni Serie B ne contiamo quattro, abbiamo già citato Oyono e l’altro espulso della scorsa settimana era stato Armando Izzo, dunque il Monza sarà privo del suo difensore veterano nella trasferta di Empoli.

Invece, hanno entrambi raggiunto la somma di ammonizioni necessaria a far scattare la squalifica Antonio Barreca, che priverà il Padova di un cursore sulla fascia (destra o sinistra che sia) e Julian Illanes, uno dei fari della difesa di una Carrarese che contro il Sudtirol andrà alla ricerca di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA CLASSIFICA MARCATORI

L’altro spunto di rilievo all’interno delle probabili formazioni Serie B è certamente quello relativo alla classifica marcatori, perché in testa c’è sempre Ettore Gliozzi che sta letteralmente trascinando un Modena che come detto è primo in classifica, ancora una volta l’attaccante non ha sbagliato dal dischetto e dunque si è portato a 7 gol in un campionato che minaccia di essere davvero quello della consacrazione, alle sue spalle attenzione alla crescita di Mattia Bortolussi nel quale il Padova spera per provare a costruire una scalata anche verso i playoff, poi troviamo alcuni calciatori a 5 reti e tra questi avevamo già citato il giovane ucraino Bohdan Popov, che sta facendo benissimo in un Empoli che invece è in difficoltà.

Tra gli altri, possiamo sicuramente citare due veterani come Massimo Coda e Leonardo Mancuso, anche per un altro motivo: una volta entrambi erano abituati a lottare per posizioni ben diverse della classifica, oggi invece Sampdoria e Mantova sono impelagate nella lotta per non retrocedere e proprio nell’ultimo turno i virgiliani hanno espugnato Marassi, dunque per loro, che hanno segnato 4 gol a testa, si tratta di tirar fuori tutto il loro talento nell’area di rigore avversaria per aiutare le loro squadre a risalire la corrente, anche se in questo momento il compito è tutt’altro che semplice.