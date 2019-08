Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori (1^ giornata)

Oggi sabato 24 agosto 2019 entriamo nel vivo della prima giornata della stagione 2019-2020 del campionato cadetto e occorre ora andare subito ad esaminare quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Fuori dagli spogliatoi delle venti squadre che compongono il campionato però vi è il cartello di lavoro in corso: piccoli acciacchi dopo i primi impegni di coppa, casi di mercato e giocatori non ancora in condizione infatti rendono complicato per gli allenatori fissare le proprie gerarchie e non saranno certo pochi gli esperimenti anche tattici a cui assisteremo quest’oggi. Andiamo allora a vedere da vicino le mosse e le scelte per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE COSENZA

Per il primo turno di campionato il Crotone dovrebbe scendere in campo con un 11 ben simile a quello visto contro la Sampdoria: ecco spazio al 3-5-2 con Nanni e Messias in attacco. Sarà 4-3-3 per i bruzi di Braglia, con Baez, Litteri e Peirini in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PESCARA

Per le probabili formazioni di serie B, i granata si affideranno 3-5-2 come modulo di partenza con Jarsozynski, Billong e Karo in difesa: risponderanno i delfini con il 4-3-3 di Zauri, che vedrà di fronte al numero 1 Fiorillo, Scognamiglio, Bettella, Balzano e Del Grosso.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI TRAPANI

Nel primo turno della cadetteria Zanetti potrebbe confermare gli 11 che hanno sconfitto il Trapani proprio pochi giorni fa in Coppa Italia. Saranno ballottaggi aperti invece tra i siciliani, specie in attacco, dove però la certezza rimane Evacuo.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Spazio al 4-3-3 per il Cittadella, che nella prima giornata di campionato dovrebbe schierare Proia, Panico e Diaw in attacco: risponderà il 4-3-3 di Italiano per lo Spezia, che in avanti vedrà in campo dal primo minuto Ricci, Galabinov e Gyasi,

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA LIVORNO

Nelle probabili formazioni di Serie B per il primo turno, Boscaglia dovrebbe dare fiducia al 4-3-3, che vedrà al centro del campo Paolucci, Currarino e Eramo, che vorranno riscattarsi dopo il KO in Coppa Italia. Toscani in campo col 3-4-1-2 che vedrà il volto nuovo Stoian titolare sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

I lagunari dovrebbero puntare sul 4-3-1-2 come modulo e qui Dionisi dovrebbe consegnare le maglie in attacco a Capello e Bocalon, per l’esordio al Penzo: sarà classico 4-3-3 della Cremonese, che in attacco si affiderà a Castagnetti, Deli e Palombi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVE STABIA

Nel primo turno di Serie B gli azzurri saranno in campo seguendo il 4-3-1-2 e Bucchi scommetterà su Mancuso e La Gumina in attacco, supportati da Laribi sulla tre quarti. Per le giovani vespe vi sarà spazio per il 4-3-3 con le maglie da titolari in avanti affidate a Elia, Rossi e Carlini.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CHIEVO

Al Curi il Perugia di Oddo dovrebbe giocare conformandosi al 4-2-3-1 come modulo di base: in difesa ecco quindi dal primo minuto Vicario tra i pali e il quartetto con Di Chiara, Dragopmir, Gyomber e Rosi. Risponderanno i gialloblu col classico 4-3-3, che vedrà in difesa da titolari Pina, Leverbe, Rigione e Brivio, con Semper tra i pali.



