Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori (8^ giornata)

Dopo la sosta per le nazionali, ecco che torna in campo anche il campionato cadetto: è tempo quindi ora di caricare le mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, che vedremo in campo questo fine settimana per la ottava giornata del secondo campionato italiano. Siamo infatti ben impazienti di scoprire come gli allenatori hanno sfruttato questa pausa: certo sarà stata occasione per dare riposo agli acciaccati e per affinare lo stato di forma di recenti arrivi: ci attendiamo quindi qualche novità anche negli schieramenti. Andiamo allora a vedere match per match quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B, in questo fine settimana della ottava giornata.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA TRAPANI

Per la decima giornata i liguri non dovrebbero abbandonare il 4-3-1-2, che vedrà in attacco Mancosu e De Luca, con Schenetti adibito sulla tre quarti. I siciliani si affideranno al medesimo schema, che però vedrà titolari in attacco Nzola e Pettinari, e sarà uno tra Colpani e Candela a porsi alle spalle delle punte.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PORDENONE

Per le probabili formazioni di Serie B le vespe scommetteranno ancora su Forte come unica punta, anche se le alternative dalla panca non mancano. Saranno invece Ciurria e Monachello i titolari in avanti dei ramarri, con Gavazzi alle spalle, a caccia di riscatto.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPEZIA

Nella decima giornata i delfini non dovrebbero discostarsi dal 3-5-2 che vedrà in difesa il trittico consolato con Drudi-Campagnaro-Scognamiglio, e sarà Fiorillo a collocarsi tra i pali. Sarà invece il classico 4-3-3 per i liguri, con Bastoni, Marchizza, Capradossi e Vignali titolari nel reparto arretrato, di fronte al numero 1 Scuffet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SALERNITANA

4-3-1-2 confermato per i veneti anche in questo weekend: Dionisi non rinuncerà a Bocalon e Montalto in attacco, con Aramu sulla trequarti. Risponderà una difesa a 3 dei granata, con Jarsozynski, Migliorini e Karo i classici titolari del 3-5-2 di Ventura.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PERUGIA

In questo fine settimana gli stregoni saranno senza Maggio in difesa, squalificato durante la sfida del turno precedente con lo Spezia: Inzaghi però manterrà il reparto a 4 per contrastare l’attacco umbro. E con ragione: per il big match del sabato infatti saranno ancora titolari nel tridente dei grifoni Buonaiuto, Iemmello e Fernandes.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ASCOLI

Dubbi di modulo per i clivensi che al centro del campo in questo giorni dovranno fare a meno di Pucciarelli, squalificato. Per i bianconeri via libera al 4-3-1-2 con al centro del campo Piccinocchi, Troiano e Gerbo confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CROTONE

I nerazzurri saranno in campo col consueto 3-5-2, che vedrà nel reparto arretrato confermati dal primo minuto Aya, Varnier e Meroni (anche se il numero 24 è appena acciaccato). Risponderà il Crotone con una difesa a 3 che vedrà titolari Gigliotti, Marrone e Golemic, con Cordaz naturalmente tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Nella decima giornata Bucchi per le probabili formazioni di Serie B dovrà fare a meno di Bandinelli al centro, che ha rimediato un rosso nel match contro il Pordenone. Problemi di formazione anche per la Cremonese, orfana di Valzania al centro del classico reparto a 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA