Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori per il 15^ turno

Eccoci al via di una nuovo intenso fine settimana dedicato al campionato cadetto ed è quindi arrivato il momento di esaminare match per match quali saranno le probabili formazioni di serie B che saranno in campo in questo fine settimana, per la 15^ giornata del turno di andata. Siamo oramai sempre più vicini alla chiusura della prima parte della stagione della cadetteria, ma per fortuna c’è ancora molto da giocare e altrettanti punti da vincere. Ecco perché siamo ben curiosi di scolpire quali saranno le mosse degli allenatori, che di certo dovranno puntare solo sugli uomini più in forma. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B per le partite della 15^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SALERNITANA

In questo sabato i granata saranno in campo sempre seguendo il 4-3-1-2, che vedrà in attacco riconfermati Diaw e Rosafio dal primo minuto. Gli ospiti al Tombolato invece scommetteranno sul 3-1-4-2, con Gondo e Jallow di nuovo titolari in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ASCOLI

Toscani in campo in questo turno di Serie B col 4-3-1-2, che vedrà titolari in avanti ancora una volta La Mantia e Mancuso. I piceni non rinunceranno a bomber Scamacca, in rete anche contro la Salernitana: assieme all’ex Sassuolo vedremo anche Chajia e Da Cruz.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VENEZIA

I delfini saranno in campo nella 15^ giornata con il classico 4-3-3, dove troveranno spazio Galano, Borrelli e Pepin, quest’ultimo in gol col Perugia. Dovrebbe essere invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento dei lagunari, che invece in attacco scommetteranno sulla coppa Capello-Bocalon

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA LIVORNO

In questo turno di campionato i liguri perderanno Ramos, ma il resto del reparto difensivo vedrà ancora titolari Ferrer, Erlic e Capradossi. I toscani invece avranno di fronte al numeri 1 Plizzari un reparto a 4, con titolari Del Prato, Gonnelli, Bogdan e Gasbarro.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO CREMONESE

Nella 15^ giornata il Chievo punterà ancora sulla coppia Meggiorini-Rodriguez per l’attacco, supportato da Vignato sulla trequarti. Per i grigi invece si fanno avanti per le probabili formazioni di Serie B, Ceravolo e Ciofani, ben affamati di gol.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FROSINONE

Vespe in campo col classico 4-2-3-1, che in difesa darà spazio ancora dal primo minuto a Vitiello, Tonucci, Allievi e Germoni. Sarà invece un reparto a tre per i canarini che invece di fronte al numeri 1 Bardi punteranno su Capuano, Ariaudo e Brighenti.

PROBABILI FORMAZIONI PISA ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B ecco che i toscani saranno in questo fine settimana ancora in campo col 4-3-3, dove però di certo mancherà Pinato, fermato dal giudice sportivo. Sarà il 4-3-1-2 il modulo della Virtus, che invece punterà su Eramo, Paolucci e Settembrini per la mediana.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CROTONE

Domenica sarà spazio al 4-3-3 peer i ramarri, con in attacco il trittico Ciurria-Gavazzi-Strizzolo: risponderà una solida difesa a 3 dei rossoblu, con titolari dal primo minuto Gigliotto, Spolli e Golemic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA