Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 11^ giornata

Anche in questo weekend si accendo i riflettori sul secondo campionato nazionale e siamo certo impazienti di verificare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di serie B, studiate alla vigilia del match della 11^ giornata. Benchè i tre punti messi in palio in questo fine settima a facciano ben gola, non per tutti i tecnici sarà facile fissare un 11 valido: non scordiamo certo che pure il campionato cadetto ha vissuto in settimana un duro turno infrasettimanale, il secondo della stagione, e non sarà facile quindi gestire le poche forze rimaste. Andiamo allora subito a vedere quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

Per la 11^ giornata di Campionato i piceni non rinunceranno al classico 4-3-1-2, che vedrà in attacco Ardemagni e Scamacca, quest’ultimo in gol contro il Perugia solo pochi giorni fa. I veneti invece in attacco si affideranno a Capello e Bocalon, con uno tra Di Mariano e Aramu sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PERUGIA

Per le probabili formazioni di Serie B i rossoblu saranno ancora in campo con una difesa a 3 di fronte al titolare Cordaz: non mancheranno oggi Cuomo, Spolli e Golemic, pur con valide alternative dalla panca. Risponderanno gli umbri con un più che provato 4-3-2-1, che in difesa vedrà dal primo minuto Di Chiara, Falasco, Sgabri e Rosi, con Vicario tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO JUVE STABIA

Gli amaranto saranno sempre in campo con il 3-4-1-2, che in attacco rivedrà confermati dal primo minuto Marsura e Braken, supportati da Rocca sulla tre quarti. Sarà invece un’unica punta per le Vespe, con Forte prima scelta del tecnico Caserta: ai lati spazio per Canotto e Melara, in ottima forma dopo il match con il Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PISA

Nella 11^ giornata di Serie B, Mister Zauri dovrà rinunciare a Ciofani, pizzicato dalla giustizia sportiva dopo la precedente giornata: il reparto arretrato vedrà comunque Bettella, Scognamiglio e Masciangelo. Sarà difesa a 4 per il Pisa, con le maglie da titolare sulle spalle di Verna, Benedetti, Belli e De Vitis.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ENTELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, Ventura scommetterà ancora su Jallow in coppia con Djuric per la sfida casalinga, con Di Tacchio alle loro spalle a supporto. Saranno invece De Luca e Mancosu a trascinare la Virtus, ancora una volta dal primo minuto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

I granata in questo fine settimana saranno in campo con il 4-3-1-2, dove però mancherà Proia, fermato dal giudice sportivo nel turno precedente. Nesta per i suoi canarini non si discosterà dal 3-5-2, dove la mediana sarà territorio dei centrali Tribuzzi, Maiello, Gori, con il duo Beghetto-Paganini adibito sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TRAPANI

In questo turno i ramarri punteranno sullo schieramento solito, il 4-3-1-2, dove vedremo dal primo minuto Mazzocco, Burrai e Misuraca in mediana. I siciliani risponderanno con un modulo a tre per il centrocampo, dove i primi nomi di Baldini rimangono Aloi, Taugourdeau e Colpani, pur con Scaglia a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO EMPOLI

Nella 11^ giornata gli stregoni non cambieranno il classico 4-4-2 che in attacco vedrà di nuovo titolari Armenteros e Coda. Risponderà una difesa a 4 per l’Empoli con in campo dal primo minuto Antonelli, Maietta, Romagnoli e Veseli.



