Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 16^ giornata

Eccoci a un nuovo turno per il campionato cadetto e dunque è arrivato il momento anche di considerare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B: quali saranno i titolari che decideranno i match della 16^ giornata regolare? La domanda è ben viva , anche perchè anche alla vigilia di questa giornata per il campionato cadetto i punti messi in palio fanno ben gola, ma come al solito i tecnici dovranno fare ben attenzione a consegnare le maglie, tra assenti certi e casi dubbi. Andiamo dunque a vedere match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della Serie B per la 16^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

In attacco oggi i piceni non rinunceranno a Scamacca prima punta, con Chajia e Da Cruz adibiti all’estreno e Ninkovic fedele sulla tre quarti. Spazio a Rosafio e Diaw in attacco per il Cittadella, con D’Urso confermato sulla trequarti a sostegno.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA EMPOLI

Per le probabili formazioni di Serie B, oggi la Virtus sarà in campo col 4-3-1-2 che prevede in mediana il duo Settembrini-Paolucci, ma dove sentiremo la mancanza dello squalificato Eramo. Sarà centrocampo a tre anche per i toscani, con Bandinelli, Ricci e Frattesi di nuovo titolari dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PESCARA

Canarini ancora con un’attacco a due punte, dove Dionisi e Novakovic cono le prime scelte del tecnico Nesta: di contro ci sarà la difesa a 4 dei delfini che vedrà titolari Masciangelo, Scognamiglio, Bettella e Zappa.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

Nella 16^ giornata i lagunari schiereranno ancora Capello e Di Mariano in attacco, con il sostegno di Aramu sulla tre quarti. Risponderà il club ligure con una reparto difensivo a 4 dove troveranno posto dal primo minuto Marchizza, Capradossi, Erlic e Ferrer.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO BENEVENTO

Toscani in questo weekend in campo col 4-2-3-1, che in mediana vedrà in campo dal primo minuto Agazzi e Luci di fronte alla difesa: sarà centrocampo a tre per gli stregoni con i confermatissimi Schiattarella e Vidal (questo andato in tripletta di recente), a cui non farà compagnia Hetemaj, squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PORDENONE

Per le probabili formazioni di Serie B i rossoblu saranno in campo col consueto 4-2-3-1, dove in attacco non mancherà Riviere, in gol nell’ultimo turno di campionato. Attacco a due punte invece per i ramarri, che si affideranno nuovamente a Strizzolo e Curria, con Chiaretti sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PERUGIA

Nella 16^ giornata via libera a un centro campo a 4 per i grigiorossi, dove però mancherà Mogos, fermato dal giudice sportivo solo pochi giorni fa. Risponderà il Perugia con il 4-3-1-2, che però in mediana non vedrà lo squalificato Dragomir: presenti Carraro e Nicolussi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CROTONE

I granata sceglieranno un attacco a due punte con Giannetti e Djuric, freschi di gol nella sfida contro il Cittadella pochi giorni fa. Risponderà allora una difesa a tre per i rossoblu, con dal primo minuto confermati davanti a Cordaz, Golemic, Spolli e Gigliotti.



