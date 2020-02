Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 24^ giornata

Dopo pure l’avvincente recupero vissuto solo in settimana, il grande calcio del campionato cadetto torna protagonista in questo fine settimana e certo vigilia è bene studiare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, delle partite della 24^ giornata. Dopo infatti il gustoso anticipo vissuto solo ieri con la sfida tra Pescara e Cittadella, oggi si fa sul serio in questa quinta giornata del turno di ritorno e sarà fondamentale per tutti i tecnici mettere in campo il miglior undici possibile, giungendo quindi a convincenti soluzioni a tutti i dubbi e i ballottaggi emersi alla vigilia del fischio d’inizio. Non perdiamo allora altro tempo e andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista delle partite della 24^ giornata, match per match.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PORDENONE

Per la sfida del Vigorito gli stregoni faranno sempre fede al classico 4-3-1-2, dove però in difesa mancherà Volta, fermato dal giudice sportivo: si prepara allora Tuia. Sarà pure reparto a 4 per la difesa dei ramarri, con De Agostini, Barison, Caporese e Semenzato confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CROTONE

Anche in questo turno le vespe non faranno a meno del consueto reparto a 4 in difesa, posto di fronte a Provedel (autore di un gol nel precedente turno): Vitiello, Fazio, Allievi e Germoni saranno i primi nomi per le maglie titolari. Per i rossoblu ecco invece un reparto a tre in difesa, con Cuomo, Marrone e Curando ancora confermati dal primo minuto di fronte a Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO COSENZA

Per le probabili formazioni di Serie B, gli amaranto saranno in campo con il solito 3-4-1-2, che vedranno confermati in attacco Marras e Braken. I bruzi invece dovrebbero puntare sul 5-3-2 già visto contro il Benevento, con Pierini e Ascencio confermato in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ENTELLA

In casa il Venezia scommetterà ancora sulla coppia offensiva con Monachello e Capello, con Aramu posto sulla trequarti. Spazio a Rodriguez e De Luca nell’attacco della virtus, con i due bomber (entrambi in gol nella precedente giornata) sostenuti Dezi sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Possibile turnover in casa ligure, visto l’impegno in settimana contro la Cremonese: difficile però rinunciare a Nzola in prima punta. Solo titolari invece tra i piceni, con ancora Trotta e Scamacca in attacco, in compagnia di Morosini, posto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TRAPANI

I grigiorossi, nonostante l’impegno infrasettimanale, dovranno dare il massimo oggi: pronti tutti i titolari di Rastelli, disposti con il consueto 4-3-2-1. Sarà invece il 3-1-4-2 il modulo di riferimento dei siciliani con ancora Pettinari e Piszczek ancora titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

I canarini oggi non rinunceranno al solito 3-5-2, dove in difesa però mancherà dal primo minuto Brighenti, fermato dal giudice sportivo. Pure per gli umbri ecco il classico 3-5-2, con la conferma in difesa di Rajkovic, Angella e Gyomber, posti al solito di fronte al numero 1 Vicario.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PISA

Per le probabili formazioni di Serie B gli azzurri punteranno a centrocampo sul solito trittico Frattesi-Ricci-Henderson, anche se Stulac scalpita dalla panchina. Risponderanno i nerazzurri con una mediana a tre che vedrà titolari dal primo minuto Pianto, Marin e Gucher



