PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Il punto sugli squalificati

IL PUNTO SUGLI SQUALIFICATI

Per le probabili formazioni di Serie B, certo dobbiamo ora anche fare il punto sulle assenze accertate in vista di questa intensa 17^ giornata: chi dunque in questo fine settimana dovrà accomodarsi in tribuna per decisione del giudice sportivo? Leggendo il comunicato ufficiale, ecco che troviamo il nome del giocatore dell’Empoli Jure Balkovec, che pure ha rimediato ben due turni di squalifica nel campionato della Serie B. Si fermeranno un solo turno pur essendo incorsi nell’espulsione nella giornata precedente Camporese del Pordenone, Golemic del Crotone e Maggiore dello Spezia. Aggiungiamo che pure verranno squalificati per la 17^ giornata di Serie B anche Calo della Juve Stabia e Jarsozynski della Salernitana, che pure non sono incappati nel cartellino rosso.

IL QUADRO DEI MATCH

Eccoci alla vigilia di un nuovo turno per il secondo campionato italiano ed è quindi il momento di analizzare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B, in vista della 17^ giornata. Siamo infatti alla vigilia delle festività natalizie ma pure la cadetteria ci farà ben compagnia nelle prossime settimane: ecco perché ancora non si può parlare di riposo negli spogliatoi della seconda lega e certo gli allenatori dovranno fare attenzione gestire alcuni giocatori più stanchi nel distribuire le maglie da titolari. Andiamo allora a controllare match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per le partite della 17^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CHIEVO

Ecco che nella 17^ giornata di campionato i granata saranno oggi in campo col consueto 4-3-1-2 che vedrà in attacco Diaw e Rosafio sostenuti sulla tre quarti da D’Urso. Modulo a due punte anche per l’attacco del Chievo con Meggiorini e Ceter Valencia ancora in campo dal 1’.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LIVORNO

Gli squali in questo fine settimana si affideranno al 3-5-2, dove in difesa si farà sentire la mancanza dello squalificato Golemic. Sarà pure un reparto a tre per gli amaranto toscani: qui però non mancheranno Gasbarro, Gonnelli e Bogdan davanti al numero 1 Plizzari

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

I toscani nella 17^ giornata saranno in campo col 4-3-14-2 dove però mancherà Balkovec nella corsia mancina della difesa. I granata saranno in campo con una difesa a tre, dove di certo troveranno spazio Jaroszynski, Migliorini e Karo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VENEZIA

Per le probabili formazioni di Serie B, spazio al 4-3-3 per le vespe, dove però mancherà Giacomo Calo, fermato dal giudice sportivo dopo il match col Chievo. Modulo simile per i lagunari, che lontani dal Penzo non rinunciano a un centrocampo a tre con Vacca, Fiordilino e Suciu.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ENTELLA

Anche in questo weekend i grifoni non faranno a meno del capocannoniere Iemmello, usato come prima punta nel 4-1-4-1, già sperimentato nella scorsa settimana. Spazio al 4-3-1-2 per la Virtus, dove i titolari in attacco saranno Morra e De Luca, freschi di gol nel precedente turno con l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FROSINONE

Inzaghi anche in questo turno non rinuncerà al 4-4-2, che pure vedrà in attacco Sau e Coda ancora confermarti dal primo minuto. Risponderà una difesa a tre per i canarini, dove dal primo minuto saranno in campo Capuano, Ariaudo e Brighenti, davanti al n.1 Bardi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TRAPANI

Per le probabili formazioni di Serie B, oggi i delfini saranno in campo col 3-4-1-2, che in mediana vedrà dal primo minuto Zappa, Busellato, Kastanos e Crecco. Grandi punti di domanda per lo schieramento dei siciliani, che solo in settimana hanno detto addio al tecnico Baldini.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COSENZA

Modulo ad albero di natale per i toscani nella 17^ giornata, dove al vertice non mancherà Moscardelli, in grande condizione negli ultimi turni. Il Cosenza invece si affiderà al tridente Stabile-Riviere-Carretta per trovare la vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ASCOLI

In questo turno segnaliamo la grave assenza di Camporese nella difesa a 4 del Pordenone: non mancheranno i neroverdi Vogliacco, Barison e De Agostini. I piceni risponderanno col 4-3-1-2 che vedrà titolari in difesa dal primo minuto D’Elia, Gravillon, Brosco e Padoin



© RIPRODUZIONE RISERVATA