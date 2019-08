Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e scelte degli allenatori (2^ giornata)

Questo fine settimana il secondo campionato italiano è di nuovo sotto ai riflettori: è quindi tempo di considerare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. L’analisi in vista delle partite della 2^ giornata della stagione è certo interessante ma serve fare alcune precisazioni: in molto casi infatti vi è ancora il cartello di lavori in corso sulle porte di molti spogliatoi e inoltre la finestra estiva di calciomercato è ancora aperta, per cui potremmo assister a cambi di casacca davvero repentini. Andiamo però ora a considerare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Per la seconda giornata di campionato gli stregoni dovrebbero essere in campo con il 4-4-2 che vedrà in attacco dal primo minuto Coda e Sau. Risponderà la difesa a 4 dei granata, con Adorni e Drudi al centro del reparto, assiema a Benedetti e Ghiringhelli.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Per le probabili formazioni di Serie B, i liguri punteranno ancora su Gyasi, Galabinov e Ricci in attacco vista l’ottima prova contro il Cittadella. Sarà invece attacco a due punte per i rossoblu di Stroppa, con Messias e Simy titolari.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SALERNITANA

Nel secondo turno i lupi saranno in campo col il 4-2-3-1, dove però di certo mancherà Sciaudone nella mediana, visto che ha subito squalifica. Di contro sarà mediana a 5 per la Salernitana e qui invece non dovrebbero mancare Kiyine, Firenze, Di Tacchio, Akpa e Cicerelli.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ENTELLA

3-5-2 parzialmente da rivedere per la Cremonese, ma anche nel secondo turno di campionato saranno Palombi e Ciofani i titolari in attacco. Risponderà per le probabili formazioni di Serie B la difesa a 4 dei liguri, dove non mancherà Contini, fedele tra in pali.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PERUGIA

Breda dovrebbe ancora scommettere sul 3-4-1-2 come modulo di partenza, con Murilo e Raicevic in attacco, supportati da Rocca. Schieramento ben simile per gli umbri, che però saranno in campo con una difesa a 4 che vedrà titolari Di Chiara, Angella, Gyomber e Rosi.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI VENEZIA

Schieramento da rivedere per il Trapani, visto che mancherà lo squalificato Scognamillo, in doppio giallo contro l’Ascoli. Pure Dionisi ha qualche ballottaggio da sistemare per i lagunari ma nel secondo turno non rinuncerà all’iniziale 4-3-1-2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PISA

Per il secondo match di Serie B le vespe saranno in campo con il classico 4-3-3 dove verranno riconfermati quasi tutti in titolari del match con l’Empoli. Conferme anche per D’angelo e il Pisa, con il 4-4-2 dominato in attacco da Masucci e Marconi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PORDENONE

I delfini per le probabili formazioni di Serie B saranno in campo con la mediana a tre completata da Busellato, Bruno e Memushaj: di contro sarà reparto a 3 al centro anche per i ramarri, con Pobega, Burrai e Misuraca titolari.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ASCOLI

Nel posticipo i canarini saranno in campo con il 4-3-1-2, che vede in avanti Citro e Trotta, sostenuti da Ciano sulla tre quarti. Risponderanno i bianconeri con la coppia Scamacca-Ardemagni in attacco, mentre Ninkovic agirà sulla trequarti.



