Probabili formazioni Serie B/ Le mosse per le partite della 38^ giornata

Eccoci alla vigilia della 38^ e ultima giornata del campionato cadetto e tocca ora andare a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B di questo ultimo turno del campionato regolare. Siamo infatti impazienti di esaminare, match per match dubbi e ballottaggi: in palio infatti questa sera vi saranno gli ultimi tre punti, capaci di decidere promozioni, accesso ai play off, salvezze e retrocessioni. La posta in palio per molte società che ancora non conoscono il loro destino è altissima e dunque ai tecnici, benché debbano fare i conti con assenti e infortunati, non sarà concesso alcun margine di errore per fissare il rispettivo undici. Dunque non perdiamo altro tempo e andiamo a controllare, per ogni sfida in programma oggi, venerdì 31 luglio, le mosse per le probabili formazioni di Serie B nella 38^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

Nell’ultimo turno, i piceni non rinunceranno al 3-4-1-2 visto anche di recente in campo: qui si faranno trovare pronti Ninkovic e Trotta in attacco, con uno tra Eramo e Morosini sulla trequarti. Gli stregoni di Inzaghi, per l’ultimo atto in cadetteria punteranno sul 4-2-3-1, dove rivedremo in attacco Moncini, con alle spalle Importa, Insigne e Kragl.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PESCARA

Per le probabili formazioni di Serie B, i clivensi si schiereranno col solito 4-3-3, dove vedremo in mediana Segre, Esposito e Garritano, questo fresco di gol col Benevento. Stesso modulo per i delfini di Oddo, ma qui a centrocampo il tecnico si affiderà ancora una volta dal primo minuto a Kastanos, Palmiero e Memushaj.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA JUVE STABIA

Nella 38^ giornata i bruzi non rinunceranno al classico 3-4-3, che pure vedrà in mediana dal primo minuto Casasola, Bruccini. Sciaudone e Bittante (fresco di gol). Sarà 4-4-3 il modulo di partenza delle vespe, che per il centrocampo invece dovrebbero affidarsi a Mallamo e Calo, con Addae che però rischia il posto con Cisse.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PORDENONE

Per le probabili formazioni di Serie B, i grigiorossi di Bisoli dovrebbero ancora puntare sul 4-3-3 e in difesa non dovrebbero mancare allora dal primo minuto Bianchetti, Ravanelli, Claiton e Crescenzi: Ravaglia si posizionerà tra i pali. Reparto a 4 anche per la difesa del Pordenone: qui rimangono irrinunciabili Barison e Bassoli al centro, con Gasbarro e Almici in fascia.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CITTADELLA

A Chiavari Boscaglia dovrebbe schierare i suoi col solito 4-3-1-2, dove si candidano per la maglia da titolari De Luca e Morra in attacco, con Schenetti alle loro spalle. Spazio al 4-3-1-2 anche per i granata dove vedremo dal primo minuto la coppia Rosafio-Diaw in attacco, col sostegno di D’Urso sulla trequarti: occhio però a Stanco e De Marchi che cercano spazio.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

I ciociari sperano di rifarsi dopo anche l’ultimo KO col Crotone: pronto allora il 3-5-2, dove in attacco vedremo ancora titolari Ciano e Novakovich, benché in panchina siano pronti anche Dionisi e Ardemagni. Sarà il 4-3-1-2 il modulo di partenza del Pisa, dove D’Angelo per il reparto offensivo punterà su Marconi e Soddimo, con Siega titolare sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO EMPOLI

Per l’ultimo match in B degli amaranto, via libera al 3-5-2 come modulo iniziale: qui Filippini spera in una serata buona per Murilo e Haoudi, titolari in attacco. Risponderanno gli azzurri col 4-3-3 e con un tridente offensivo composto da Bajrami, Mancuso e Ciciretti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SPEZIA

Per il big match casalingo, i granata si affideranno al classico 3-5-2: qui in difesa poi sarà spazio dal primo minuto per Aya, Hertaux e Jaroszynski, con Vannucchi in porta. Sarà invece reparto a 4 arretrato per lo Spezia, che confida nelle abilità di Scuffet tra i pali: di fronte saranno pronti Ramos, Terzi, Erlic e Ferrer.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CROTONE

Trapani avanti col 3-5-2, modulo che ha dato certezze negli ultimi incontri: a centrocampo però Castori dovrà fare a meno di Grillo e Odjer, fermati dal giudice sportivo dopo il match col Perugia. Per i rossoblu sarà pure mediana a cinque per il big match contro i siciliani e nel reparto sono sicuri della maglia da titolare Zanellato, Gomelt e Crociata, con il duo Gerbo-Mazzotta adibito in corsia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

I veneti oggi non dovrebbero rinunciare alle due punte offensive e qui pure sono sicuri della loro titolarità Montalto e Longo, sebbene dalla panchina scalpitano Monachello e Marino. Sarà 4-3-2-1 il modulo prescelto da Oddo, con Iemmello poi a punta e la coppia Capone-Falcinelli a suo supporto sull’esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA