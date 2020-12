Probabili formazioni Serie B/ Le mosse per le sfide della 14^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI IN CAMPO NELLA 14^ GIORNATA

Siamo in vista di un nuovo importante turno per il secondo campionato italiano e siamo dunque impazienti di esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B. Dopo l’anticipo occorso tra Salernitana e Entella solo nella giornata di ieri, entriamo infatti nel vivo della 14^ giornata: turno per cui sarà ben complicato immaginare le scelte dei tecnici. Siamo in un momento intenso della cadetteria, con tanti match ravvicinati: tra esigenze di turnover, sfide dove non si può perdere e acciaccati e infortunati, sarà difficile ovviamente prevedere le mosse dei tecnici. Pure proviamoci e match per match, per quelli messi in programma oggi 22 dicembre 2020, andiamo a esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Per la 14^ giornata i veneti dovrebbero essere sempre in campo con il 4-3-1-2, dove pure in attacco dovrebbero venir confermati dal primo minuto Tavernelli e Tsadjout, questo fresco di gol con la Reggina. Contro Nesta avrà preparato una difesa a 3 per i canarini, con Curado, Szyminski e Salvi titolari di fronte al numero 1 Bardi.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

Bruzi in campo questa sera con il 3-4-2-1 e dove pure ci sarà spazio per Petrucci e Sciaudone al centro del centrocampo, mentre Corsi e Bittanti verranno confermati in corsia. Sarà reparto a tre il centrocampo di Mister Zanetti, dove non potrà mancare Vacca in cabina di regia, come Capello e Fiordilino: pure non mancano alternative in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGINA

I lanerossi non si discosteranno dal classico 4-4-2, dove non potrà mancare Meggiorini (in rete con l’Ascoli) come Jallow: modulo a due punte anche per l’attacco ospite, con Lafferty e Rivas prime scelte del tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ASCOLI

Nel match di casa Brocchi utilizzerà il classico 4-3-3, dove però in difesa si farà sentire l’assenza di Scaglia, squalificato dopo il match con il Pescara. Pure per i piceni spazio al 4-3-3. Dove in difesa rivedremo Spendhofer e Quaranta, come il duo sull’esterno formato da Corbo e Sini.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BRESCIA

Delfini in campo col 3-5-2, dove dunque vedremo pronti in attacco Ceter Valencia e Galano, entrambi ai segno nell’ultimo turno di campionato. Risponderà una difesa a 3 per la leonessa, con Mateju, Mangraviti e Papetti schierati ancora una volta titolari davanti a Joronen.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CHIEVO

Nella 14^ giornata è spazio per il classico 4-3-1-2 dei pisani, che pure potrebbero ancora affidarsi a Palombi e Soddimo in attacco, con Vido prima scelta di D’Angelo per la trequarti. Attacco a due punte per il Chievo, con Fabbro e De Luca, ma alle spalle i due avranno un reparto a 4 che pure vedrà pronti Garritano. Obi, Palmiero e Ciciretti.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CREMONESE

Nel turno Tesser non i discosterà dal 4-3-1-2, modulo dove pure vedremo itolari sicuri in difesa i centrali Camporese e Bassoli, come pure Berra e Falasco, chiamai sull’esterno. Pure per i lombardi via libera a una difesa a 4 che pure dovrebbe vedere pronti dal primo minuto in campo Zortea e Bianchetti ai lati, con Terranova e Fiordaliso al centro, davanti a Volpe.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LECCE

Per le probabili formazioni di Serie B, gli estensi dovrebbero affidarsi nuovamente a Floccari come prima punta, con D’Alessandro e Di Francesco pronti ai lati del bomber. Attacco a due punte per i pugliesi, con Stepinski e Falco chiamati in campo dal primo minuto e sostenuti da Listwoski dalla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI REGGIANA

Al Castellani i toscani non rinunceranno al 4-3-1-2, che dunque vedrà titolari al centro Stulac, come pure Zurkowski e Haas, pronti come mezz’ali. Sarà il 3-4-1-2 il modulo di riferimento per gli ospiti, che pure a centrocampo schiereranno dal primo minuto Rossi e Muratore: Kirwan e Libutti saranno pronti a occuparsi delle fasce esterne.



