Probabili formazioni Serie B/ Le mosse per le sfide della 3^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER I PRIMI MATCH DELLA 3^ GIORNATA

Dopo pochi giorni di riposo torna sotto ai riflettori il campionato cadetto ed è tempo di esaminare le probabili formazioni della Serie B che gli allenatori hanno preparato in vista dei match della 3^ giornata. L’attesa per la ripresa del campionato regolare è tanta: siamo ancora alle prime battute e ancora siamo in attesa di capire quali saranno i protagonisti di questa nuova stagione 2021-22. C’è dunque voglia di vedere i nostri beniamini alla prova del campo, ma va detto che in vista degli impegni di questo weekend vi sono gran dubbi all’interno di ogni spogliatoio.

Non tutti i tecnici hanno già fissato la loro lista di titolari e parecchi giocatori sono in dubbio, perchè stanchi o acciaccati dopo l’impegno con la propria nazionale di questi giorni. Per disegnare dunque le probabili formazioni di Serie B per la 3^ giornata i punti di domanda non sono pochi: pure proviamo ad esaminare scelte e mosse, in primis per le sfide che ci faranno compagnia in questo sabato 11 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA BRESCIA

Potrebbe essere ancora 5-4-1 per la formazione dei grigi nella 3^ giornata di Serie B: in ogni caso Longo non dovrebbe fare a meno di Corazza e Palombi, che pure hanno confermato un’ottima condizione andando a segnare al Genoa pochi giorni fa in amichevole. Per il Brescia avanti con il 4-1-4-1 con riflettori puntati su Van der Looi, fresco di doppietta contro il Cosenza nella scorsa giornata.

PROBABILI FORMAZIONI COMO ASCOLI

Per le probabili formazioni di Serie B, il Como neopromosso dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, dove verranno riconfermati Cerri e La Gumina in attacco (anche se la panchina è lunga): 4-3-1-2 per i piceni con Dionsi e Bidauoi ancora in vanti, con il supporto di Fabbrini alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

Tra le mura di casa i canarini saranno in campo con il 4-4-2, che pure vedrà pronti in difesa dal primo minuto Gatti e Szyminski, come pure Cotali e Zampano (questo però a rischio). Gli umbri invece punteranno su un comodo 3-4-1-2, dove pure in difesa Alvini punterà su Chichizola tra i pali e davanti al numero 1 Dell’arco, Angella e Rosi (in rete anche contro l’Ascoli).

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MONZA

Nella 3^ giornata di campionato la Spal non rinuncerà al 4-2-3-1 come schieramento di partenza, dove pure potrebbe trovare spazio a sorpresa Latte Lath che ha confermato una gran condizione negli ultimi giorni di allenamento. Sarà 3-5-2 per i brianzoli, con Dany Mota e Vignati ancora schierati in attacco dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PISA

Nelle probabili formazioni di Serie B per la 3^ giornata, le fere saranno in campo oggi con il 4-2-3-1, dove pure mancheranno Proietti e Agazzi a centrocampo, perchè squalificati. Per la squadra toscana ecco invece il 4-4-2, dove per il centrocampo riavremo dal primo minuto Marsura e Toure, ma anche la coppia al centro con Marin e Gucher.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE REGGINA

Quest’oggi Modesto dovrebbe schierare i suoi sul 3-4-2-1, dove pure si faranno avanti dal primo minuto a centrocampo Molina e Sala, come anche Benali e Vulic. Per gli ospiti un più classico 4-4-2, con Rivas e Ricci a centrocampo e pure il duo Crisetig-Hetemaj al centro, anche se dalla panca scalpitano Bianchi e Situm.

