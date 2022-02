Probabili formazioni Serie B/ Le scelte dei tecnici per la 24^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B torna in campo per la 24esima giornata: probabili formazioni Serie B, squalificati, dubbi e infortuni, cosa dobbiamo aspettarci? Dopo il turno infrasettimanale disputato tra martedì e mercoledì, il campionato cadetto giocherà nel weekend tra sabato 19 febbraio e domenica 20 febbraio. Cosa ci dicono le probabili formazioni e le notizie relative agli squalificati del prossimo turno? Chi salterà le sfide in programma nel weekend e chi invece scenderà in campo? Andiamo a scoprire insieme le notizie relative alle gare.

Sabato 19 febbraio scenderanno in campo ben 12 squadre per 6 match. Alle 14, ad aprire la giornata saranno Monza Pisa, Parma Ternana, Ascoli Alessandria, Reggina Pordenone, Vicenza Spal e Perugia Cremonese. Domenica 20 febbraio, invece, in campo Cittadella Benevento, Lecce Crotone, Brescia Frosinone e Como Cosenza, tutte in campo alle 15:30. Scopriamo le notizie in merito alle probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PISA

Ad aprire il turno di Serie B sarà il Monza, che scenderà in campo contro il Pisa. Il club di Stroppa, attualmente quinto ma a soli 3 punti di distanza dalla prima, la Cremonese, vuole battere gli avversari per recuperare punti utili nella lotta alla promozione. Il Pisa è infatti ad una sola lunghezza di distanza, a 42 punti. Si tratta dunque di una sfida fondamentale in testa alla classifica che potrebbe dire moltissimo nella corsa alla promozione.

Il Monza dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 formato da Di Gregorio in porta, mentre nella difesa a 3 dovrebbero agire Bettella, Marrone e Carlos Augusto. Centrocampo a cinque con Sampirisi, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; in attacco invece spazio alla coppia Mota Carvalho-Mancuso. 4-3-3 invece per il Pisa, con Nicolas tra i pali e Hermannsson, Leverbe, Caracciolo e Beruatto in difesa. Centrocampo a tre con Mastinu, Marin e Nagy mentre nel tridente d’attacco D’Angelo dovrebbe schierare Cohen, Puscas e Lucca.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Sfida di metà classifica invece tra Parma e Ternana, entrambe a 28 punti in 23 partite. La gara sarà dunque importante per uscire dalla zona playout. Scopriamo le probabili formazioni del match: Iachini dovrebbe proporre un 3-4-1-2 con Buffon in porta, Osorio, Danilo e Cobbaut nella linea difensiva mentre a centrocampo dovrebbero agire Bernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. In avanti, Man trequartista dietro alla coppia Bonny-Simy.

Lucarelli, per la Ternana, dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1: Iannarelli in porta, difesa a quattro con Capuano, Sorensen, Defendi e Celli. A centrocampo, Koutospias, Agazzi e Palumbo. In avanti, Paetiplo e Peralta alle spalle di Pettinari.

