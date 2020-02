Probabili formazioni Serie B/ Le scelte dei tecnici per le sfide della 22^ giornata

Tornano ad accendersi i riflettori sul campionato cadetto e prima di dare la parola al campo per le sfide della 22^ giornata, certo dobbiamo controllare le ultime mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie B. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le prime scelte dei volti nuovi delle panchine, come per Legrottaglie (Pescara), Marino (Empoli) e Stellone (Ascoli), appena approdati ai rispettivi spogliatoio, e non solo. Senza contare poi che in settimana si è chiusa la sessione di calciomercato invernale, e certo non sono mancati colpi di mercato shock, che hanno rivoluzionato alcuni schieramenti. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B per i match della 22^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ENTELLA

Per la 22^ giornata della cadetteria, i canarini saranno sempre in campo col 3-5-2, dove in attacco non mancheranno Novakovich e Citro (questo in gol contro l’Ascoli pochi giorni fa). Pronta allora una difesa a 4 per i liguri a risposta, dove non mancheranno Sala, Chiosa, Poli e Coppolaro.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO ASCOLI

Per le probabili formazioni di Serie B, i toscani oggi saranno in campo ancora col 4-3-3, dove in attacco vedremo ancora dal primo minuto il trittico Rocca-Braken-Murilo. I Piceni risponderanno col classico 4-3-1-2, dove però Brlek si gioca la maglia da titolare con Beretta e in avanti vedremo ancora Morosini e Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PORDENONE

In questo turno i liguri dovrebbero scommettere ancora una volta sul classico 4-3-3, dove in attacco potrebbero ben figurare Ragusa e Nzola (in gol contro il Crotone pochi giorni fa), ma pure Gyasi. Sarà invece un reparto offensivo a due punte per i ramarri, con Bocalon e Strizzolo ancora una volta confermati titolari

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CITTADELLA

Per le probabili formazioni di Serie B, i siciliani in questo fine settimana scommetteranno ancora sull’11 che ha ben fatto col Venezia pochi giorni fa: ci sarà dunque spazio per Biabiany e Pettinari in attacco. Per i granata via libera invece al 4-3-1-2, con Luppi e Stanco confermati in avanti e sostenuti sulla trequarti da D’Urso.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CROTONE

Per la sua prima sulla panchina azzurra, è difficile immaginare le mosse di Muzzi, ma pure il tecnico potrebbe confermare il 4-3-1-2, con Tutino e La Mantia titolari in attacco. Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento del Crotone, dove Golemic, Marrone e Gigliotti saranno le prime scelte in difesa, di fronte al numero 1 Cordaz.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO VENEZIA

Per il big match, i clivensi scommetteranno ancora una volta su una mediana a tre: in avanti ci sarà poi Garritano, titolare sulla tre quarti e a sostegno della doppia punta Meggiorini-Djordjevic. I lagunari non si discosteranno dal classico 4-3-1-2, che vedrà confermati in avanti Aramu, come pure le due punte Capello e Montalto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PERUGIA

In questo turno le vespe saranno ancora in campo con un centrocampo a 3 dove ben figureranno Mallamo, Calo e Addae. Occhio però nello schieramento gialloblu all’out annunciato di Troest in difesa. Gli umbri invece si affideranno a una mediana 4 dove in questo turno dovrebbero ben figurare Nzita, Konate, Falzerano e Mazzocchi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SALERNITANA

Gli stregoni chiaramente saranno in campo al Vigorito con il classico 4-3-1-2: spazio dunque a Maggio e Letizia come esterni in difesa, come pure alla coppia Volta-Caldirola posta di fronte al numero 1 Montipo. Per i granata Ventura punterà su uno reparto a 3 posto di fronte a Micai, dove non mancheranno Jaroszynski, Migliorini e Karo.



