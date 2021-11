Probabili formazioni Serie B/ Moduli e mosse degli allenatori (13^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 13^ GIORNATA?

Il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B riprende con la 13^ giornata: le partite di questo turno arrivano a due settimane dalle ultime, perché in mezzo c’è stata la sosta per le nazionali e naturalmente tanti giocatori sono stati impiegati dalle rispettive federazioni. Partita per partita dunque occorrerà fare anche un recap di quanto sia successo prima che il campionato cadetto si fermasse, per fare chiarezza su quelle che potrebbero essere le scelte da parte degli allenatori.

Noi dunque con le probabili formazioni di Serie B analizzeremo proprio i dubbi e le certezze che ancora sono nella mente dei vari tecnici, tenendo conto che la 13^ giornata prende il via sabato 20 novembre ma poi proseguirà con i consueti posticipi. Tra poche ore saremo già in campo, tocca dunque iniziare la nostra valutazione partendo ovviamente dalle sfide più interessanti di questo sabato. Vedremo poi se le ipotesi che tracceremo adesso si riveleranno azzeccate o andremo incontro a qualche sorpresa…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FROSINONE LECCE

Certamente nelle probabili formazioni di Frosinone Lecce non ci aspettiamo particolari novità: entrambe le squadre hanno vinto in goleada contro due big, dunque ci sono pochi motivi per cambiare se non ovviamente qualche acciacco o indisponibilità. Fabio Grosso disegna il suo Frosinone con il 4-3-3 ripartendo da Karlo Lulic, autore di una doppietta a Benevento, e un Charpentier in crescita costante; volendo potrebbe puntare su Rohdén a centrocampo e Cicerelli sull’esterno offensivo, ma sarebbero appunto cambi dovuti al turnover con eventuali staffette. Nel Lecce la certezza è Massimo Coda, diventato capocannoniere di Serie B con la tripletta al Parma; lo accompagnano Strefezza e Di Mariano come al solito, in mediana cerca spazio Björkengren e a dargli la maglia potrebbe essere Gargiulo, visto che sia Hjulmand che Majer vanno verso la conferma. Anche Marco Baroni giocherà comunque con il 4-3-3, da valutare Meccariello che potrebbe giocare per Dermaku al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PORDENONE ASCOLI

L’ultima in classifica contro una squadra che si sta rilanciando in zona playoff: in Pordenone Ascoli Bruno Tedino sa di giocarsi molto, intanto dovrà sostituire il terzino destro perché El Kaouakibi è squalificato. Dentro Valietti, ma occhio all’ipotesi Kupisz adattato in difesa. A centrocampo sono Misuraca e Pinato a scalpitare per una maglia, poi interessanti le possibilità sugli esterni offensivi visto che Ciciretti e Davis Mensah sono soluzioni che possono andare a supportare (sostituendoli) Folorunsho e Cambiaghi, mentre Tsadjout rischia il posto da centravanti sulla pressione di Jacopo Pellegrini e Sylla. L’Ascoli di Andrea Sottil sarà in campo con il 4-3-1-2: restano Bidaoui e Atanas Iliev i favoriti per accompagnare bomber Dionisi nel reparto avanzato, ma sulla trequarti come sempre ci sono Diego Fabbrini e Bidaoui che aprono un interessante ballottaggio a tre. Per quanto riguarda la mediana, Caligara e Collocolo sono valide seconde linee ma Maistro, Saric e Eramo restano in vantaggio nelle gerarchie del loro allenatore; in difesa invece da valutare Tommaso D’Orazio, perché davanti a Leali potrebbe essere disposta una difesa a tre cambiando quindi modulo, in questo caso Quaranta sarebbe titolare affiancando gli altri centrali Botteghin e Avionitis.



