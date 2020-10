Probabili formazioni Serie B/ Moduli e mosse degli allenatori (2^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEI MISTER!

La Serie B vive la sua 2^ giornata, il campionato cadetto dunque tra oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, ci offrirà un nuovo turno che sarà appunto il secondo della nuova stagione regolare, che ci sta regalando i suoi primi spunti d’interesse. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, in particolare oggi perché sarà un sabato con ben otto partite di Serie B. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma nel weekend, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa seconda giornata del campionato cadetto, iniziato in ritardo a causa della pandemia Covid e con il calciomercato ancora aperto, tassello importante quando si parla di probabili formazioni anche in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHIEVO SALERNITANA

Pur con tutte le incognite del caso e partendo naturalmente dall’anticipo, ecco che il Chievo dovrebbe schierarsi oggi con il modulo 4-3-3: Semper in porta; difensori Pavlev, Vaisanen, Leverbe e Rigione; a centrocampo Garritano, Zuelli e Karamoko; tridente d’attacco con Canotto, Rodriguez e Giaccherini. Per la Salernitana invece modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Micai in porta; Aya, Gyomber e Veseli in difesa; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz e Lopez nel folto centrocampo, infine Gondo e Jallow in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LECCE

Allo stadio Del Duca, i padroni di casa dell’Ascoli potrebbero proporre il modulo 4-3-3: Leali in porta; difesa a quattro con Laverone, Brosco, Quaranta e Padoin; a centrocampo Eramo, Cavion e Buchel; tridente d’attacco con Chajia, Beretta e Ninkovic. Il Lecce invece potrebbe schierarsi con questo 4-3-2-1: Gabriel in porta; Benzar, Meccariello, Lucioni e Calderoni difensori; Henderson, Petriccione e Majer a centrocampo; Falco e Mancosu in appoggio al centravanti Coda.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA

Già un big-match allo stadio Carlo Castellani, l’Empoli dovrebbe proporre il modulo 4-3-1-2: Brignoli in porta, difensori Fiammozzi, Nikolau, Romagnoli e Pirrello; a centrocampo Stulac, Ricci e Zurkowski; Moreo trequartista in appoggio a Mancuso e La Mantia. La replica del Monza potrebbe prevedere uno speculare 4-3-1-2: Lamanna in porta e davanti a lui Donati, Scaglia, Paletta e Sampirisi; Barillà, Barberis e Colpani in mediana; Machin in appoggio ai due attaccanti Maric e Gytkiaer.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA REGGIANA

A Chiavari, i padroni di casa dell’Entella scendono in campo con un possibile 4-3-1-2: Borra in porta; difensori De Col, Chiosa, Pellizzer e Costa; a centrocampo Toscano, Paolucci e Settembrini; Schenetti sulla trequarti dietro a De Luca e Brunori. La Reggiana invece va verso un 3-5-2 con questi interpreti: Cerofolini in porta; Di Gennaro, Costa e Gyamfi nella difesa a tre; Zampano, Muratores, Varone, Rossi e Germoni nella folta mediana; attaccanti Voltan e Zamparo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PESCARA

Riflettori adesso sul Granillo, dove i padroni di casa della Reggina potrebbero proporre il 3-4-1-2: Guarna in porta; retroguardia a tre con Rossi, Del Prato e Loiacono; a centrocampo Rolando, Crisetig, Folorusho e Liotti; Bellomo alle spalle dei due attaccanti Menez e Lafferty. Quanto al Pescara, ecco invece il 4-3-3 per gli abruzzesi: Fiorillo in porta; Balzano, Scognamiglio, Drudi e Masciangelo difensori; Diambo, Valdifiori e Omeonga centrocampisti; Galano, Ceter e Maistro nel tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL COSENZA

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, la Spal potrebbe proporci il modulo 4-3-3: Berisha in porta; davanti a lui Dickmann, Vicari, Bonifazi e Tomovic; nel cuore della mediana Valoti, Esposito e Castro; in avanti infine D’Alessandro, Floccari e Di Francesco. La risposta del Cosenza dovrebbe invece passare dal 3-4-3 con Falcone estremo difensore; davanti a lui Tiritiello, Legittimo e Idda; a centrocampo ipotizziamo Corsi, Sciaudone, Bruccini e Bittante; in attacco infine Baez, Litteri e Carretta.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

A Venezia arriva un Frosinone già in grossa difficoltà. Per i padroni di casa ipotizziamo il 4-3-1-2: Lezzerini in porta; difensori Ceccaroni, Modolo, Svoboda e Felicioli; a centrocampo Fiordilino, Taugourdeau e Maleh; tridente d’attacco con Johnsen alle spalle di Bocalon e Aramu. I ciociari dovrebbero rispondere con il 3-5-2: Bardi protetto da Brighenti, Ariaudo e Krajnc; nel folto centrocampo a cinque Beghetto, Rohden, Kastanos, Maiello e Salvi; in attacco infine Ciano e Novakovic.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

In questo derby del Nord-Est il Vicenza padrone di casa potrebbe proporre il 4-4-2: Grandi in porta; difesa a quattro con Bruscagin, Cappelletti, Padella e Beruatto; a centrocampo Dalmonte, Vandeputte, Rigoni e Giacomelli; in attacco infine Meggiorini e Nalini. Il Pordenone invece dovrebbe schierarsi secondo il 4-3-1-2: Bindi in porta; Semenzato, Camporese, Barison e Falasco difensori; Gavazzi, Calò e Misuraca nel centrocampo a tre; Tremolada trequartista alle spalle di Diaw e Ciurria.



