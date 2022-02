Probabili formazioni Serie B/ Moduli e mosse degli allenatori (22^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 22^ GIORNATA?

È tempo di tornare a parlare delle probabili formazioni di Serie B: sabato 12 febbraio inizia una 22^ giornata ricca di spunti, si tratta della terza di ritorno e il campionato cadetto, che a fine dicembre si era fermato per il Covid, vivrà a breve un tour de force importante per rimettersi in pari rispetto al calendario originario. Manca ancora molto, ma intanto la classifica sta assumendo una sua definizione; naturalmente ne parliamo in separata sede, qui invece vogliamo analizzare le probabili formazioni di Serie B partendo appunto da quelle che potrebbero essere le scelte dei vari allenatori.

Come sempre, prenderemo in considerazione alcune partite per iniziare il discorso, magari quelle più importanti o significative, per poi fare un focus su acluni argomenti che saranno particolarmente stuzzicanti nel turno; vediamo allora cosa potrebbe succedere con le probabili formazioni di Serie B per questa 22^ giornata, mettiamoci comodi e iniziamo a scoprire i giocatori che saranno titolari e che potrebbero fare la differenza tra sabato 12 e domenica 13 febbraio…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MONZA SPAL

Dopo la delusione per la sconfitta di Cremona, il Monza vuole ripartire alla grande: all’U-Power Stadium Giovanni Stroppa gioca con il 3-5-2 e potrebbe finalmente dare una maglia da titolare a Gaston Ramirez, che con questo modulo farebbe la seconda punta al fianco di uno tra Dany Mota e Leonardo Mancuso. A centrocampo invece scalpitano Pedro Pereira e Salvatore Molina per gli esterni, in mezzo Machin può sostituire Mazzitelli o Barberis. La Spal, reduce dal pareggio contro il Pordenone, ha il rombo di centrocampo proprio delle squadre di Roberto Venturato: Marco Mancosu è il vertice alto, Salvatore Esposito fa il regista, al loro fianco spera soprattutto Crociata mentre davanti la suggestione è quella di lanciare Giuseppe Rossi dal primo minuto, ma scalpita anche Melchiorri. In difesa manca Meccariello: Capradossi è favorito per prenderne il posto a fianco di Vicari.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PERUGIA FROSINONE

Il Perugia cerca continuità dopo la vittoria di Ascoli, Massimiliano Alvini insiste sul 3-5-2 e la coppia Manuel De Luca-Matos ma occhio a Marco Olivieri e Carretta, con D’Urso che invece può tornare utile in mezzo dove anche Burrai e Gyabuaa vogliono una maglia da titolare, dovendola però contendere a Santore e Segre (Kouan sembra più certo di giocare). Sugli esterni invece occhio a Rosi e Andrea Beghetto, in stretta competizione con Falzerano e Lisi (matchwinner al Del Duca). Nel Frosinone l’uomo del momento è chiaramente Federico Gatti, anche andato a segno sabato scorso: giocherà con Szymisnki al centro della difesa, ai lati invece pronti Zampano e Cotali. In mezzo potrebbero tornare titolari Rohdén e Tribuzzi, mentre Cicerelli vuole una maglia nel tridente offensivo: è in ballottaggio con Zerbin, a destra invece Ciano viene insidiato da Canotto. Pochi dubbi su chi sarà la prima punta della squadra ciociara, vale a dire Novakovich.



