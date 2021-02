Probabili formazioni Serie B/ Moduli e scelte degli allenatori (23^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

La Serie B vive la sua 23^ giornata, il campionato cadetto dunque ci offrirà un nuovo turno che farà seguito all’infrasettimanale che abbiamo vissuto solo pochissimi giorni fa. Nel weekend dunque ci attende la ventitreesima giornata della stagione regolare, che ci sta regalando spunti d’interesse sempre più significativi, dal momento che siamo ormai nel girone di ritorno. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, con oggi pomeriggio che sarà come di consueto al sabato il momento più ricco di partite di Serie B. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, sabato 13 febbraio 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa ventitreesima giornata del campionato cadetto, con in primo piano le due partite probabilmente più interessanti del sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

SALERNITANA VICENZA

Allo stadio Arechi si scenderà in campo già a mezzogiorno e nel 3-5-2 di Castori potrebbe cambiare qualche interprete: Cicerelli si candida per soffiare il posto a Jaroszynski, che d’altronde potrebbe anche scalare in difesa. A destra sarà confermato Casasola, autore del gol del pareggio all’Arena Garibaldi; in mezzo Dziczek e Capezzi cercano una maglia, ma Di Tacchio e Kiyine sono in vantaggio e dunque potrebbe rimanere fuori Coulibaly. Nel reparto offensivo, potrebbe tornare titolare Djuric al fianco di Tutino. Può cambiare qualcosa anche Mimmo Di Carlo nel suo Vicenza: Lanzafame, a segno martedì, ha una chance di partire titolare e lo stesso si può dire di Meggiorini e Gori nel reparto offensivo, oltre a Vandeputte che può far tirare il fiato a Giacomelli agendo sulla trequarti. A centrocampo Pontisso e Agazzi si candidano per strappare la maglia a due tra Agazzi, Rigoni e Zonta, che può fare anche il terzino destro in una difesa che però globalmente dovrebbe cambiare poco.

SPAL EMPOLI

Marino conferma il 3-5-2 d’ordinanza per la Spal verso il big-match, anche se Ranieri può tornare titolare in difesa al fianco di Vicari e Sernicola (in porta andrà ovviamente Berisha), Dickmann e Strefezza dovrebbero essere confermati sugli esterni mentre in mezzo al campo Viviani e Missiroli aspirano a due maglie, magari a discapito di Segre e Mora. Nel reparto offensivo potrebbe essere confermato Paloschi che è andato a segno martedì, insieme a lui ci sarà posto solo per uno tra Seck, Di Francesco e Tumminello. Per l’Empoli di Dionisi vedremo invece il 4-3-1-2: La Mantia e Mancuso possono prendere il posto di Moreo e Olivieri e Bajrami insidia Matos, staremo dunque a vedere se cambierà tutto il reparto offensivo. Conferme a centrocampo, dove Stulac farà il perno centrale tra Ricci, andato a segno contro il Pescara, e Haas che resta favorito su Damiani e Zurkowski. Conferme anche in difesa, con Nikolaou e Romagnoli centrali davanti a Brignoli e due terzini che dovrebbero essere Pirrello e Parisi, anche se a sinistra pure Terzic spera nella maglia da titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA